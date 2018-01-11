受访专家：北京回龙观医院精神科主任医师 邸晓兰

中国科学院心理研究所心理健康促进中心签约心理咨询师 郑 莉

亲密感是维系婚姻关系的重要纽带，这种感觉在恋爱期最强烈，但一些人发现，婚后彼此间的亲密感逐渐减弱，两人变得越来越疏远，甚至形同陌路。美国《预防》杂志网站近日探讨夫妻关系变疏远的5点征兆，本报也就此采访了北京回龙观医院精神科主任医师邸晓兰和中国科学院心理研究所心理健康促进中心签约心理咨询师郑莉，她们在肯定这些征兆的同时，给出让夫妻增进交流，重塑亲密感的建议。

征兆1.负面情绪强烈。夫妻闹情绪是不可避免的事。双方谈恋爱时，没有婚姻的承诺，“迁就”是获得对方认可的重要手段，因此情绪上会不自觉向对方靠拢。一旦进入婚姻，两个来自不同家庭、不同个性的人，在生活琐事的处理上就可能“看不惯”对方。一些人从小被娇惯，情绪上过于任性，婚姻中还会表现出“固执己见”，不能站在另一方的角度考虑，从而使负面情绪更强烈。

邸晓兰说，有负面情绪不是严重问题，关键要处理得当。当对伴侣感到烦躁时，不要急于指责，先自我反省，觉察到自己情绪背后的原因，再进行沟通；交流时多“谈情”，少“讲理”，从欣赏的角度，用幽默的语调去调侃对方的缺点，而不是用嫌弃、厌恶的口吻。夫妻遇到矛盾，最好的状态是在嘻嘻哈哈、小打小闹中解决，而不能像教师批评学生、母亲训导孩子那样教训伴侣。

征兆2.争吵增多。美国一项调查发现，引起夫妻争吵的最主要导火索是子女问题和家务活分配等。郑莉说，夫妻争吵时，对方的优点被怒气完全掩盖，双方都从自己的立场上据理力争，难以体会对方真实的感受和想法。

邸晓兰表示，夫妻间最怕的是冷战，适当吵一吵是发泄的途径，但应就事论事，不能全盘否定对方人品、能力等。切不可使用“你这人就是不讲理！”“你品质太差！”等语句，给对方扣帽子，否则只会让彼此对感情越来越没有信心，越来越疏远。

征兆3.性爱频次减少。性爱在妻子怀孕期间或孩子很小时有所减少是正常的，但如果过了这段时期仍然如此，就可能意味着夫妻在日常相处中，忽略了作为爱人的角色。一旦双方习惯了这样的模式，身体接触减少，就会带来心理层面的隔阂，感受不到被爱，甚至导致不忠、离婚，精神焦虑、抑郁等问题。

邸晓兰说，性爱是婚姻的黏合剂，频次无原因减少时，夫妻应开诚布公地探讨；性爱也是一种原谅，如果是因为与对方生气，想以此惩罚对方，是最不明智的，这也是在惩罚自己。

征兆4.关系模式化。如果夫妻关系只围绕“做饭”“洗衣”“接孩子”等事，没了拥抱和爱的语言，每天的生活就像完成一项项任务，变得麻木、缺乏乐趣时，就要警惕婚姻质量。一些人不懂得为婚姻保鲜，不用心经营，感情就会变淡；当双方成长步调不一致时，也会越来越没话说；还有的婚姻形同虚设，两人只是为保护双方财产、帮孩子顺利完成学业而维系着表面的关系。邸晓兰认为这样的婚姻很可悲。如果不涉及婚外情，只是相处出了问题，彼此最好先分开冷静一段时间，重新反思感情和责任。

郑莉建议，日常生活中夫妻应多利用生日、结婚纪念日等为对方创造惊喜，多赞美对方；偶尔一起旅行，暂时远离鸡毛蒜皮的小事，找回爱的感觉。

征兆5.不理解加深。郑莉认为，夫妻间“不理解”往往是脾气秉性、处理问题方式不同造成的，例如，对待金钱，妻子可能觉得应该“攒着”，丈夫可能认为“花了还能再挣”。此外，现代人工作压力大，身心疲惫后不愿沟通，则会加深误解。

互相不理解往往是双方生活习惯不同的表现，不应总拔高到“价值观”“道德观”不同的层面，更不能把自己的理念灌输给对方。邸晓兰表示，婚姻就像个美丽的拼图，夫妻手中各有一块，双方都应有妥协和牺牲的精神，将自己的一块慢慢磨得没有棱角，二者怎样摆放在一起都合适，而不是总期待对方按照自己拼图的形状来适应。（记者 张珺珺）