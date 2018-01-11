何以老年保健品 每年都是“投诉状元”

中消协1月8日发布了2017年十大消费维权舆情热点，老年保健品、校园贷、共享单车位居前三。位居热点首位的老年保健品，一直是消费者投诉的高发区，“老年人盲目购买产品”“虚假广告营销”“产品质量不过关”等负面曝光层出不穷。（1月9日北京日报）

2017年投诉热点排名又出来了，毫无悬念，老年保健品再次“大获全胜”，又再戴上了“投诉状元”的帽子。自从有了投诉热点排名以来，“投诉状元”这顶帽子，一直都被保健品紧紧抱着。

全国投诉热点排名首位，每一次都是保健品，每一年都是保健品；地方执法部门搞排名的时候，每一次都是保健品，每一年都是保健品；消费者协会排名的时候是它，工商执法排名的时候是它，食药监督执法排名的时候还是它……这是何等可笑？

保健品，顾名思义，就是用于保健的，是对身体有好处的。而如今的一些保健品不仅没有好处，反倒是危害无穷。2017年继3·15央视曝光武汉乐百龄等公司向老人出售无资质保健品后，当年6月，常年以捏造出的各种“专家”身份在广告中大肆吹捧产品作用的刘洪斌与胡祖秦等也被主流媒体集中报道。还记得“工商局长当卧底”的新闻，说的就是保健品乱象的事情。

保健品的乱象由来已久，治理时却一直“隔靴搔痒”，暴露出的问题有如下几个方面：

其一，审批不严。保健品能不能保健，在还没有相关数据作为支撑的时候，就审批了，这种审批比药品的审批简单。保健品虽然不如药品严肃，但是起码要“名副其实”起到保健作用。其二，夸大其词。有的保健品也确实能起到保健的作用，但是为了赚取利益，不惜把牛皮吹爆。前段时间，珠海就曝光了当地一家保健品企业夸大其词的新闻，这家保健品企业竟然宣称“可以长生不老”。很多保健品都是依靠吹牛皮实现火爆销售的。那么，广告宣传执法为何就跟不上吹牛皮的步伐？其三，坑蒙拐骗。到处是非法讲座，到处是健康讲坛，实际上都是骗人的幌子，是挖了一个坑，等着老人们纵身一跃。不监管这些非法的、骗人的讲座，不扒下“骗人的白大褂”，虚假保健品还是会热销。

老年保健品，不能总当“年度投诉状元”，监管部门也不能总是为老年保健品颁发“年度投诉状元”的帽子。