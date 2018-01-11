现代研究证实，肥胖可从多个环节导致女性不孕。

第一，肥胖能激活炎症因子网络，导致机体处于持续的慢性炎症状态。肥胖不仅影响全身代谢，同样影响子宫内膜的受孕功能。如常见的子宫内膜炎、卵巢囊肿、子宫颈囊肿、输卵管粘连及阻塞、盆腔积液等，都是影响受孕的常见因素。

第二，肥胖影响卵泡的发育与排卵。肥胖影响下丘脑—垂体—性腺轴，尤其是腹型肥胖常处于胰岛素抵抗及高胰岛素血症状态。过多的胰岛素刺激卵巢产生过多甾体激素及雄激素，使卵泡过早闭锁。肥胖还可通过氧化应激与内质网应激、脂肪因子等方面来干扰卵泡与卵母细胞的正常发育，导致排卵障碍，甚至不孕。肥胖患者常导致多囊卵巢综合征，而多囊卵巢激素分泌的紊乱，如高雄激素血症等又是进一步加重肥胖的重要原因之一。多囊卵巢综合征是一种雄激素过高的内分泌紊乱，会导致稀发排卵或无排卵，常表现为月经稀发，甚至闭经、不孕、肥胖、多毛、痤疮和黑棘皮症。

第三，肥胖影响受孕及着床。肥胖会降低子宫内膜的容受性。肥胖患者的子宫螺旋动脉血供少于正常者，而子宫内膜的血供与受精卵着床是否成功关系密切。肥胖，尤其是伴多囊卵巢综合征的患者，早孕期HCG水平与体重指数成负相关，肥胖孕妇脂肪组织中的某些因子影响了种植胚胎的HCG分泌。这说明，越肥胖，着床能力越差。

第四，肥胖可导致胚胎发育异常或停育。肥胖多伴有多囊卵巢综合征，可导致子宫内膜的性激素受体表达异常，易导致早期流产，妊娠期糖尿病和高血压发病风险增高。妊娠合并糖尿病对母儿有严重的影响：孕早期自然流产发病率高达15%～30%；胚胎发育异常甚至死亡的病例临床也不少见；并发子痫的发生率是正常孕妇的3～5倍；羊水过多的发病率较非糖尿病孕妇多10倍；巨大胎儿的发生率高达25%～40%；胎儿宫内发育迟缓发生率为21%。

现在，年轻女性肥胖的发生率逐年增高，明显影响怀孕的成功率。所以肥胖女性要限制碳水化合物的摄入，增加体育锻炼或者劳动强度，应用降脂化瘀、补肾祛湿的中药调整来减轻体重，改善激素紊乱的状态，从而提高受孕能力。