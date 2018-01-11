天气越来越冷，各大医院的抢救室里却显得热火朝天，这几天，杭州心脑血管医生们的朋友圈主题，也基本围绕着“手术”和“抢救”。

钱江晚报记者在几家医院的神经内科、心内科打听了一圈，发现病房里挤进了一大拨脑梗、心梗病人，他们都是被急剧降温的天气击倒的，最夸张的是，神经内科病房近七成都是脑梗患者。

这一波病情堪比前不久击倒孩子们的流感病毒，哪些人最容易得病？该怎么保护好自己的心脑血管？杭州几大医院的专家一起为大家支招。

神经内科病房

7成是脑梗病人

从病人数据上就能看出，这次降温到底有多危险。

脑血管病人：

在今年的10天时间里，省人民医院接诊了脑血管意外病人30多名，浙江省中医院收治了20多位脑梗患者，两家医院的神经内科病房里，近七成患者与脑血管病相关，病人以老年人为主。

心血管病人：

这10天里，邵逸夫医院救治了18例心梗患者；省中医院抢救了3例心梗患者；杭州师范大学附属医院抢救了7例心梗病人，1月10日当天就抢救了2例。

据专家们介绍，以前心梗患者多是老年人，现在则是跨越了各个年龄段，30多岁的年轻患者也经常能碰到。

走路盯手机

脑血管突然“爆裂”

“大家都在盼下雪，而我们正忙得昼夜不分。” 浙江省人民医院神经内科主治医生刘芳感叹道，天气变冷，医院收治的中风病人明显增多，且患者明显低龄化，40到50岁的中年病人不少。

病人中有“低头一族”的冯大伯，他喜欢用手机看新闻、玩游戏、买东西，总是机不离手、乐此不疲。

几天前的下午，冯大伯在马路上迎着寒风边走边盯着手机。突然间，他像被沉重一击般，脸色骤变，行走困难，需要搀扶，大伯口齿不清地说右边手脚已麻木。

身边的人赶紧把他送到省人民医院，医生一量血压，已飚至180/105mmHg，马上做急诊头颅CT检查，结果发现冯大伯脑内有个血肿，原来他因血管破裂致脑出血，急诊医生马上给冯大伯降压等一系列治疗。万幸的是，由于及时控制血压，冯大伯脑血肿没有增大，治疗后症状也在逐渐好转，但还需要卧床静养，直至出血吸收为止。

被天气击倒的还有喜欢晨练的吕奶奶，尽管天气转冷，吕奶奶还执意一早出门锻炼。

元旦那天，她出门不久，突然觉得右边手脚没力气，站立不稳，很快向右边跌倒，嘴巴歪向左边，家人紧急将其送入医院。

头颅CT显示吕奶奶患上了脑梗死。因送到医院就诊在发病3小时以内，急诊医生对吕奶奶进行了静脉溶栓治疗，之后继续住院治疗。由于早期就进行了药物溶解血栓治疗，吕奶奶部分缺血的脑组织被抢救过来，症状改善明显，经后续治疗约1周，目前老人已在病房行走自如。

“刚刚还在下沙院区抢救一个猝死的年轻人。”邵逸夫医院心内科主任傅国胜说，小伙子今年只有31岁，可他心脏左边血管完全闭合，右边也只有很狭窄的通道，“他天天和朋友吃饭喝酒，又喜欢熬夜，身体比较胖，血脂高，天气突然变冷，血管就受不了了。”

寒冷天气

为什么是心脑血管最受伤

浙江省人民医院神经内科主任耿昱介绍，除了患有高血压、糖尿病、动脉硬化等基础疾病的人群，中风的发生率高以外，一些中青年朋友因工作和学习压力比较大，生活节奏快，再加上一些不好的生活习惯如熬夜加班、玩游戏等，无形中又给身体添加一些压力。有的人因此就会有一些轻度的高血压，或经常头昏、脑胀，甚至在不知不觉中就发生了脑血管意外，也就是中风。

“我们最近收治的病人中就有一位才38岁，一问病史才知道，平时抽烟比较凶，一查虽没有‘三高’，但胆固醇已高出正常值许多。”杭师大附院心脏中心主任杨德业说，一般人在30岁以后血管内膜就开始出现脂纹，就是脂肪在血管中的沉积，然后在抽烟、不爱运动等不健康的生活方式的作用下，“三高”、肥胖、高胆固醇等冠心病危险因素都早早地盯上年轻人，如果再不重视起来，不管不顾超过10年，一半会发生冠心病，严重的则会发生心梗。

在傅国胜看来，年轻人得了心梗之后，愈后效果比老年人要更差，“老年人的血管是慢慢老化、堵塞的，而年轻人的血管还没有建立预防防御机制，发生心梗时，就是大面积、很彻底的心肌缺血，所以生活习惯不好的年轻人，一定要趁早改掉坏习惯。”

防止心脑血管疾病

老中医是这样保养的

“天气一冷，脑血管意外便高发，像那些有‘三高’、颈动脉斑块、房颤以及肿瘤的人要特别注意。最近这段时间要关注血压的波动；晚上睡觉之前建议喝一杯水，可以适当降低血液黏稠度；要做好保暖，尤其是颈部和脚，中医认为，脚热有助于阳气的运行，防气滞血瘀；早睡晚起，像平时习惯晚上11点睡觉的人，可以适当提前至10点，即使早起也不要太早出门。”省中医院神经内科的王珏副主任医师告诉钱报记者。

王珏医生向钱报记者透露了省中医院那些老中医们养生保健的一个做法，就是用三七、西洋参、铁皮石斛按照各1/3的比例磨粉，没有基础疾病的人一天服用5~6克，而有“三高”的人可以适当提高至6~9克，直接兑水口服或是加进早餐的粥里都可以。

另外，如今市场上辅酶Q10备受推崇，这东西对心血管疾病患者到底有没有帮助呢？省中医院心血管病科主任邱原刚告诉钱报记者：“理论上，辅酶Q10是呼吸链中的一种辅酶，可以促进氧的传输。临床上，有些病人长期在吃，其中有一位患者，原先一直有胸闷，吃了几个月之后，自我感觉说是舒服多了。我们可以理解为，作为辅助措施，辅酶Q10对于某些病人来说在缓解症状方面可能会有一定作用，但原则是，无论如何都不可以替代规范的治疗。”