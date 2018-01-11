冬季其实更容易食物中毒！专家：食用隔夜菜需高温杀菌

冬天气温低，室温也不高，不少市民把它当做“天然冰箱”，结果吃了放在室内的隔夜饭菜，汉口市民李爹爹因此“中毒”。医生提醒，做饭时最好高温加热，确保热透，以防食物中毒。

近日，李爹爹被家人扶到长江航运总医院看病，他当时面色苍白、双腿瘫软、说话无力，几乎晕倒。经过感染科肠道门诊检查后确诊，李爹爹是得了细菌感染性腹泻，且已出现低血容量休克。原来，他前几天打包了一份猪蹄，想着最近气温很低，就没放进冰箱，而是敞开包装盒放在餐桌上。谁知第二天吃后就开始闹肚子。

“冬季其实更容易食物中毒。”长航医院感染科专家许绿叶分析，冬季饮食生冷、油腻的食物本就会增加胃肠负担，隔夜或长时间储存的熟食因经过油、盐佐料烹调更易氧化并滋生细菌，食用前如不加热透，细菌会直接进入肠胃引起腹泻。冬季气温低，但室温不一定会低于4℃，饭菜容易变质。此外，即使在冰箱冷藏，饭菜也可能滋生细菌。

她提醒市民，应尽量避免食物隔夜，如果储存时间超过12小时，再次食用前一定要加热透，利用高温杀灭熟食中可能存在的病菌。