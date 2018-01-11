吃火锅要防一氧化碳中毒

冬季是吃火锅的旺季，昨日，医生提醒市民，如果通风不当，吃火锅也要谨防一氧化碳中毒。

前不久，沌口的王先生在火锅店聚餐，快吃完时，他6岁的儿子突然出现异常，面色苍白、满头大汗。随后，王先生的父亲及其他亲戚也说头晕、恶心、想吐。王先生赶紧拨打120电话，将他们送到同济医院急诊科。急诊医生诊断，这一家老小6人都有不同程度的一氧化碳中毒，需马上进高压氧舱治疗。

同济医院康复医学科陆敏教授介绍，一氧化碳是无色、无臭、无味、有毒的气体，常在人没有意识或不知不觉中侵入呼吸道，通过肺泡的气体交换，进入血流，并散布全身，造成中毒。冬季吃火锅多在密闭的空调屋里，门窗紧闭通风不良不仅会导致木炭燃烧不充分，产生一氧化碳，而且还会造成一氧化碳停留时间过长。因此，吃火锅或烧烤时，要注意房间的通风，如果出现头晕恶心一定要当心，避免环境中一氧化碳浓度过高导致中毒。

另外，冬季车内开空调取暖，汽车发动机在长时间怠速空转时，因为燃烧不充分，往往会产生大量的一氧化碳，也可能发生一氧化碳中毒。