大肠癌的预后与肿瘤分期有很大的关系。

文献报道，如果诊治恰当，I期也就是早期大肠癌的5年生存率可以在90%以上。II期和III期大肠癌的5年生存率也接近70%。而对于已经出现转移的IV期大肠癌，5年生存率就只有不到12%了，所以应该通过早期发现、早诊断、早治疗，可以使患者获得更多的治疗机会提高大肠癌的治愈率，延长患者的生存期。

相对于其他恶性肿瘤来说，大肠癌的预后还是不错的，对各种治疗的反应也比较好。因此，一旦诊断大肠癌，应积极配合医生进行治疗。

手术和放化疗治疗本身对生活质量会有一定的影响。因此如果想不影响寿命又能保证生活质量，就应该按照要求接受筛查，尽量预防大肠癌的发生或争取做到早诊早治。

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(责编：王亚微、权娟)