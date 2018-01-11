国家卫计委：加强聚集性疫情监测 确保重症患者救治

２０１７年入冬以来，多地流感呈高发态势。国家卫生计生委日前发出通知，要求加强流感疫情监测和处置，确保医疗救治，发挥基层在流感防控中的作用，切实做好２０１８年流感防治工作。

为确保病例早发现、早诊断、早报告、早隔离，及时有效处置疫情，通知指出，要充分发挥流感监测哨点医院和网络实验室作用，进一步加强流感样病例监测与样本报告，密切跟踪流感病毒变异情况，及时指导防控。特别要指导教育部门做好学校、幼儿园儿童入学入托晨午检和缺勤缺课登记报告等防控工作。一旦发现聚集性疫情，要迅速开展流行病学调查，做好密切接触者追踪、实验室标本采集和检测。

专家介绍，６５岁及以上的老年人、妊娠期妇女等是重症病例的高危人群，易于出现持续高热、伴有剧烈咳嗽或胸痛等症状。通知指出，对重症患者按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”原则，集中收治到具备条件的医院治疗，医院要对呼吸机、监护仪等重症抢救医疗资源进行统一调配，确保流感重症患者救治需求。

为确保奥司他韦、扎那米韦等抗流感病毒药物在各地供应充足，通知要求医疗机构应当采购足够的抗病毒药物，保证抗病毒药物及时足量供应。各级卫生计生行政部门要为医疗机构采购抗病毒药物提供便利条件。（记者王宾、陈聪）