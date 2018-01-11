持续探索建立中医综合治疗模式

日前，国家卫生计生委与国家中医药管理局联合发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）》提出，创新医疗服务，探索建立中医综合治疗、多专业联合诊疗等模式。

2018~2020年改善医疗服务行动计划重点在推广多学科诊疗模式，创新急诊急救服务等10个方面创新医疗服务，进一步提升人民群众获得感。未来3年，中医医疗机构要持续探索建立符合中医学术特点，有利于发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，方便群众看病就医的中医综合治疗、多专业联合诊疗等模式。将鼓励中医医院为患者提供中药个体化用药加工等个性化服务，充分运用信息化手段开展中药饮片配送等服务，缩短患者取药等环节等候时间。

《行动计划》指出，在总结2015~2017年改善医疗服务行动计划经验成效的基础上，自2018年起，医疗机构要建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度。

《行动计划》要求，地方各级卫生计生行政部门、中医药管理部门要加强组织领导，调动医务人员积极性，持续深化医改，做好政策保障，同时加大宣传力度，联合媒体开展宣传报道和主题活动，对改善医疗服务示范医院、示范岗位、示范个人等先进典型进行挖掘、宣传和表扬。