二○一七年度国家科学技术奖颁发

2017年度国家科学技术奖励大会1月8日在人民大会堂举行。党和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向获得2017年度国家最高科学技术奖的南京理工大学王泽山院士和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所侯云德院士颁发奖励证书。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。

据悉，2017年度国家科学技术奖励大会共评选出271个项目和9名科技专家。其中，国家最高科学技术奖2人；国家自然科学奖35项，其中一等奖2项、二等奖33项；国家技术发明奖66项，其中一等奖4项、二等奖62项；国家科学技术进步奖170项，其中特等奖3项、一等奖21项（含创新团队3项）、二等奖146项；授予7名外籍科技专家中华人民共和国国际科学技术合作奖。

其中，中国医学科学院药用植物研究所、吉林省中医药科学院、中国科学院昆明植物研究所、天津中医药大学、文山苗乡三七股份有限公司、昆明圣火药业（集团）有限公司、昆药集团股份有限公司等完成单位的孙晓波等人完成的“中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用”，中日友好医院、河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）、中南大学湘雅二医院、山东省文登整骨医院、上海市第一人民医院、南华大学附属第一医院、西南医科大学附属医院等完成单位的谭明生等人完成的“寰枢椎脱位中西医结合治疗技术体系的创建与临床应用”，暨南大学、中国药科大学、丽珠集团利民制药厂、广州康和药业有限公司等完成单位的叶文才等人完成的“中药和天然药物的三萜及其皂苷成分研究与应用”，中国中医科学院望京医院、天津中医药大学第一附属医院、中国康复研究中心、广东省中医院、国家电网公司北京电力医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、北京理工大学等完成单位的朱立国等人完成的“神经根型颈椎病中医综合方案与手法评价系统”4项科技成果获得国家科学技术进步奖二等奖。