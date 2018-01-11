食盐暴露在空气中易结晶

食盐可以说是人类生存最重要的食物之一，也是烹饪中必不可少的调味料。它的主要成分是氯化钠，是一种中性的无机盐，在市场上我们会看到加碘盐、加锌盐、加硒盐、低钠盐、加钙盐、加铁盐、核黄素盐等等，这些就是所谓的营养盐，即在优质食盐中添加人体所需的多种微量元素或者调整其中某些元素的含量。

新鲜安全这样挑

盐的种类很多，但无论什么种类，挑选时都应该符合这样几个要求：

看颜色。颜色看上去要洁白，结晶呈透明或半透明状态。

看结晶。结晶整齐一致，坚硬光滑，不结块，无反卤吸潮现象。

无杂质。检查盐里有无杂质，闻一下有无异味。

品尝。条件允许时，尝一下是否是纯正的咸味，有没有其他味道。

科学储存这样做

在保存食盐时应将其放在有盖的瓶或罐内，使用前后都要密封保存，避免结晶。

贴心小叮咛

1.研究发现，盐的摄入量越多，尿中排出的钙越多，钙的吸收就越差。因此应当培养清淡饮食习惯，成人每天盐的摄入量建议为不超过6克。

2.钾对血压的影响效果与钠相反，钾通过扩张血管、降低血管阻力来降低血压，还能通过促进尿钠排出来调节血压。所以，钾盐可以部分代替钠盐作为高血压患者的日常用盐。

3.在选择食用硒营养盐时注意适量，过量补充硒元素可能会产生不良反应。

4.食用低钠盐可有效减少患上高血压、心脏病等心血管疾病的危险。但对一般人而言，长期食用低钠盐益处不大。低钠盐含钠量低，口味较淡，人们在烹调时往往要加入更多的低钠盐来调味，这样就失去了选择低钠盐的意义。

5.炒菜或炖汤时在菜或汤快熟的时候放盐，以减少碘的损失。