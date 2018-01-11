中国疾控中心专家：未发现影响疾病严重性和耐药性的流感病毒变异

家里孩子感冒上医院却发现人满为患，一上地铁就发现咳嗽流涕声不绝于耳……当前正值冬季，空气干燥，是流感高发季节，而今冬的流感更让人们感觉与往年不一般。

中国疾病预防控制中心有关专家指出，今年冬季我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行最为严重的一次，且仍可能继续流行一段时间。如果出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难等重症倾向，应及时就诊。普通感冒一般体温不超过３８度，没有高热，也不觉得肌肉酸痛，可在家休息或对症治疗。

病毒是否发现新变种？专家：未发现影响疾病严重性和耐药性的变异

【案例】一些患者反映，此次流感病程漫长，迟迟不见好转，有民众质疑流感病毒出现了变种。

【解读】今年我国整体的流感流行水平明显高于往年，是近几年来流感流行最为严重的一次。我国流感病毒监测结果显示，今年流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。

班级集体流感中招？专家：幼儿园、学校要落实晨午检制度

【案例】记者了解到，广东省近期流感集中暴发场所都在学校，且以小学为主，其中广州天河区一小学流感暴发，最多的一个班级就有近２０人疑似感染流感。

【解读】幼儿园、学校要落实晨午检制度，出现聚集性疫情时，学校应尽早对患儿采取隔离措施，建议患儿居家休息，避免其与班级内其他同学接触，减少疾病传播。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。

大医院挂不上号？专家：没有高热可先在家休息

【案例】记者在医院采访发现，一些家长由于担心，孩子一发烧就着急去三甲医院挂急诊，导致一些三甲医院儿科急诊量剧增，往往排好几个小时队才能就诊，有的孩子甚至没等到看上病就烧到抽搐晕厥。

【解读】急诊通道应该优先让给急症患者使用。流感和普通感冒是有区别的。流感多由甲型或乙型流感病毒引发，与季节相关，北半球通常在每年１０月至次年５月间流行，２月为高峰。流感的全身症状出现较快，比普通感冒重。一般出现突发高热、咳嗽、寒颤、严重的疼痛或胸部不适，还可能引发严重健康问题，如肺炎、细菌感染等并发症。5岁以下儿童（尤其是2岁以下婴幼儿），易于发生严重并发症。因而一旦出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊，并在医生指导下服用抗病毒药物。

而普通感冒与季节无关，全年均可发病，症状包括打喷嚏、流鼻涕，很少发热和寒颤，乏力症状不明显，通常不引起严重的健康问题。没有高热，也不觉得肌肉酸痛，可在家休息或对症治疗。（记者陈聪、王宾、肖思思）