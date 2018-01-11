风寒感冒怎么办？喝碗仔姜肉片汤发汗解表

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：发汗解表、温中止呕

推荐人群：风寒感冒见恶寒发热、头痛鼻塞、呕吐者

材料：仔姜50克，瘦肉100克，芫荽25克，葱白2条（1~2人量）。

制作方法：瘦肉切片，仔姜切块，芫荽及葱白切段，在锅中放入肉片、生姜及一升清水，以武火煮开后改文火煮20分钟，最后放入芫荽、葱白、食盐稍滚片刻即可食用。

特色点评：冬季天气多变，早晚温差比较大，稍不注意增减衣物就容易着凉感冒。如果只是感冒初起，我们可以采用一些食疗来缓解。这款汤水主要是针对风寒感冒人群的，仔姜附有姜芽，平时既可以作菜肴的配菜或酱料，也可以生食，其性温味辛，具有开胃止呕、发汗解表的功效。现代药理研究表明姜的提取物能刺激胃粘膜，引起血管运动中枢及交感神经的反射性兴奋，促进血液循环，振奋胃功能，达到健胃、止痛、发汗、解热的作用，姜所含的挥发油能增强胃液的分泌和肠壁的蠕动，有助于消化。芫荽性温味辛，可发表透疹，有开胃的功效。葱白性温味辛，可发汗解表，是感冒常用的材料。此汤水采用的都是辛温食物，故风热外感的人群不宜食用，仔姜是嫩姜，可将姜肉一起食用增强疗效。