三级医院医生周均工作超50小时

人民网北京1月10日电 （记者白剑峰）中国医师协会日前发布《中国医师执业状况白皮书》。调查显示，医生加班加点成为常态。

2016到2017年，中国医师协会在全国进行了大样本调查，全国共计4.46万家医院的医师参与调查，约14.62万名医师完成问卷。

本次调查结果显示，医师每周平均工作时间都在40小时以上；三级医院的医师平均每周工作51.05小时，二级医院的医师平均每周工作51.13小时，都大大超过40小时的法定工作时间。

本次调查显示，34%的医师从未经历过暴力伤医事件，而经历过的医师认为，51%是偶尔的语言暴力。而2014年的调查显示，仅有27.14%的医师未遭受过暴力事件。广大医师对政府出台的打击涉医违法犯罪的政策措施都给予肯定，但个别地方政府执行不到位。

医师是否愿意自己的子女从医这一指标，能反映出其对薪酬、执业安全、社会美誉度的综合评价。2011年不愿意子女从医的比例为78.01%，2014年为64.48%，本次为45%，是历年来最低的。本次调查在是否希望子女从医这一选题上，33%的医师都非常希望和希望子女从医，31%的医师不太希望子女从医，14%的医师绝对不希望子女从医，另22%的医师选择了不干涉。

中国医师协会会长张雁灵认为，医师执业环境得到了明显改善，希望继续推动尊医重卫社会风气的形成，特别是地方政府应采取切实有效措施提高医师合法收入，改善执业环境，让医师更有获得感。

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 21 版）