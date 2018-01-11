对老人、儿童、孕妇等重点人群及时治疗

今年入冬以来，全国进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节，对此，国家卫生计生委一直非常重视，从入冬开始就进行了多次的部署和督导。1月9日上午，国家卫生计生委就2018年流感防治工作有关情况举行新闻发布会，邀请流行病学专家就群众关心的问题做出解答。

今年流感具有哪些特征

据国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉分析，今年的流感从临床症状上来讲，和以往的流感没有什么特别的特异性表现，基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸疼、乏力等流感典型症状。

但是，今年有一个和往年不同的特点，就是除了有乙型流感感染的病人以外，还合并了甲型的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。乙型流感患者数量相对多，但是症状比较轻，甲型流感患者数量少一些，但是症状可能会比较重。另外，少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染，还有很个别的一些病例，患者发病比较急，发展成为重症流感。

所以，今年流感情况，大家感觉很明显，关注度较高，造成医院包括儿科、成人门急诊的诊疗压力比较大。面对这样的情况，目前，全国医疗卫生系统的广大医务人员仍然努力地做好流感的防治工作。

据中国疾病预防控制中心副主任冯子健分析，今年流感的流行确实要高于往年，出现这种周期性的变动，一个根本的因素就是人群免疫力的变化。再加上病毒基因轻度变异，教科书上叫抗原性漂移，这两个因素加在一起，使得人群中对这个病毒免疫力下降，这样就会出现病毒传播强度增强。

高危人群如何应对此次流感

面对流感，老年人、儿童和慢性病患者这些高危人群，如何加强自身的流感防护，冯子健建议，防流感，有两种办法。一种是打疫苗。如果家里有老人、孩子、孕妇、慢性病患者，首先要接种疫苗，这是最主要的。另外，发生流感感染和重症的、高危的人群，接种疫苗是最重要的预防手段；另一种是一般防护。如果家里有老人，在流行的高峰季节要尽量减少到公共场所活动，减少人员接触，这是减少感染机会一个非常重要的手段。还有就是注意个人卫生，如勤洗手等。如果要到公共场所活动，特别是高危人群，要戴口罩，这也能起到一定的保护作用。如果家庭成员被感染，要进行隔离;尤其不要和家里的慢性病患者或者孕妇接触，这样也能降低高危人群被感染的机会，想尽办法降低被感染的机会。

据介绍，疫苗的接种季节是在每年的8月份到11月份，尽量在此期间完成接种。流感除了周期性的变动以外，还有一个非常明显的特点就是季节性，在北半球，每年到冬季，就是每年11月中下旬开始到次年2月份这段时间是流感季节性流行的高峰季节，所以，要在这个季节到来之前完成接种才能使受众者得到比较好的保护。另外，在整个流行季节里，如果在9~11月份没有完成接种，仍然可以在流行期接种，一直到明年3月份之前都可以再接种，仍然是可以获得保护的。

对重点人群及时使用抗病毒药物

据悉，国家卫计委将充分发挥流感监测哨点医院和网络实验室作用，进一步加强流感样病例监测与样本报告，密切跟踪流感病毒流行情况，有针对性及时指导防控。会同教育部门做好学校、幼儿园儿童和学生入学入托晨午检和缺勤缺课登记报告等防控工作。

同时，组织专家制定《流行性感冒诊疗方案（2018版）》，指导各地开展医务人员培训，做好当前流感医疗救治工作。对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者集中收治到具备条件的医院，派驻省级专家到医院加强指导。医疗机构采购足够的抗病毒药物，保证抗病毒药物及时足量供应。