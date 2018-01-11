研究显示：简化艾滋病疗法出现，每周口服一次

据英国《自然·通讯》杂志8日发表的一项病毒学研究成果显示，人类免疫缺陷病毒（HIV）感染可以通过一种长效的给药系统加以预防和治疗。这是一种最新研发出来的口服药物，一周服用一次，在猪身上展开的实验表明，它有潜力帮助患者坚持治疗，从而减少治疗失败以及耐药病毒的出现。

艾滋病迄今仍是不能治愈和预防的疾病，病原就是HIV，其感染并杀死免疫系统细胞，包括T细胞和巨噬细胞。目前，对HIV的治疗依赖每日服药，而药物治疗依从性的缺乏，严重影响了HIV防治的效率。

美国布莱根妇女医院研究人员乔瓦尼·特拉韦尔索及其同事研发的这种每周一次的口服给药系统，将抗逆转录病毒的药融入一剂之中。这个模块化给药系统可以折叠和展开，支持口服，并能在胃肠道内长久驻留。该系统目前最多可以运载6种不同的药物配方。

研究团队通过猪实验表明，他们研发出来的“药丸”可以缓慢释放三种抗逆转录病毒的药，并且能在一周内维持足够高的药物浓度。数学模型也表明，这个疗法有望显著减少治疗失败，并能通过提高HIV暴露前预防性治疗的效力，防止高风险群体中出现新的HIV病例。

研究人员也指出，虽然当前已进行的猪实验结果相当可喜，但是仍需开展进一步研究，因为猪模型并不支持HIV感染——尽管猪在生理特点、器官形成、疾病发生方面都与人有高度相似性，在基因组序列和染色体结构上有很高的同源性，但猪却不会被HIV病毒所感染，因而对这种疗法来说，后续还需更多的实验来验证安全性和有效性问题。

（记者张梦然）