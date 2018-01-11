今冬流感强度高于前几年 高峰将持续至寒假

1月9日，国家卫生计生委例行新闻发布会上，宣传司副司长、新闻发言人宋树立说，入冬以来，流感高发，国家卫生计生委一直非常重视，从入冬开始就进行了多次的部署和督导，1月8日印发的《关于做好2018年流感防治工作的通知》提出，要把人民群众的健康安全放在首要位置，将继续加强疫情监测、做好医疗救治、发挥好基层作用、做好健康教育等工作。

国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉表示，流行性感冒是由流感病毒引起的一种急性呼吸道感染，春季和冬季容易在人群中流行。流感起病急，大多数为自限性，但部分因出现肺炎等并发症可发展成为重症流感。

“2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多，诊疗压力大。专家分析认为，今冬流感高发是由综合因素叠加导致的，主要包括：冬季是流感高发季节，今冬气候异常，今年流行的优势毒株已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。”焦雅辉说，“预计流感活动高峰还将持续一段时间，随着学校和幼托机构寒假的来临，流感活动水平将逐渐下降。”

焦雅辉说： “今年的流感从临床症状上来讲，和以往的流感没有什么特别的特异性表现，基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸疼、乏力等流感典型症状。但是，今年有一个和往年不同的特点，就是今年除了有乙型流感感染的病人，还合并了甲型的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。乙型流感患者数量相对多，但是症状比较轻，甲型流感患者数量少一些，但是症状可能会比较重。另外，少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染，还有个别病例，患者发病比较急，发展成为重症流感。所以，今年流感情况，大家感觉很明显，关注度较高，我们医院包括儿科、成人门急诊的诊疗压力比较大。 ”

疫苗仍然是最好的预防手段

中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，流感是呼吸道传染病，也是接触传播的疾病，它的预防其实不太容易做到。

“我们给大家的建议是：勤洗手、戴口罩、通风换气等，这都是非特异性的预防措施。尽管流感疫苗在我们所有的有疫苗可预防的传染病中，效果不像经典的麻疹、脊髓灰质炎疫苗那样好，还要年年接种，但是相对上面提到的非特异性防护措施而言，疫苗仍然是最好的预防手段。”冯子健说。

“我们建议公众，特别是高危人群，像儿童、老人、慢性病患者、孕妇都要接种，避免因为感染流感导致非常严重的疾病，以及并发症的发生。我国流感疫苗的接种率并不高，每年供应市场的约2600万支疫苗，只能打到2000多万支。和需要接种的高危的、我们强烈建议的、推荐的人群比，接种的数量还是太少。我们呼吁，做好每年的流感疫苗接种，使越来越多的人能够得到疫苗的保护。”冯子健说。

流感疫苗推荐的接种季节是在每年的8月～11月，公众应尽量在这期间完成接种。“在北半球，每到冬季——每年11月中下旬到次年2月这段时间，是流感季节性流行的高峰季节，所以，要在这个季节到来之前完成接种才能使受众得到比较好的保护。如果你在9月～11月没有完成接种，在流行期期间一直到来年3月之前，都可以再接种，你仍然可以获得保护，但最好还是在11月之前完成接种。”冯子健说。

“如果家里有老人，在流行的高峰季节他们要尽量减少到公共场所活动，减少人员接触，这是减少感染机会一个非常重要的手段。还有其他的个人卫生措施，如勤洗手等。如果要到公共场所活动，特别是高危人群，要戴口罩，这也能起到一定的保护作用。如果家里有人感染了，特别是在发烧咳嗽的阶段，不要和高危人群接触，是对他们最好的保护。”

流感需要去医院 普通感冒在家休息就能好

北京地坛医院感染科主任医师李兴旺说：“一般我们不太主张预防用药，但是对于高危人群，比如老年人尤其是有基础疾病的老年人，还有孕妇，家里人确诊得了流感，而且在家接触比较密切，我们还是建议服用抗病毒药物，这样可以使他避免得流感。”

“我们病房目前住了很多80岁、90岁的老人，流感本身不重，但是为什么住院，就是得了流感之后，原来的心脏病、肺病加重了，这样的人群我们建议还是应该服用抗流感病毒药物来作为预防用药。”李兴旺说。

李兴旺表示，医院现在人满为患，“比如发热门诊、急诊，有一半多患者是流感，还有相当一部分不是流感，大众把流感和普通感冒有时候混在一起，我觉得有两个问题，一部分人不当回事，觉得感冒无所谓；另一部分人是太当回事，有点不舒服马上往医院跑，这两种反应大概都有问题。”

“流感和普通感冒是有区别的。流感是没有什么原因的发高烧，头疼，有人咳嗽、嗓子疼、全身酸痛、关节疼，这是流感。这种情况下高危人群，马上要到医院去看病，要能够及时吃上抗病毒药，两天以内是治疗的最佳时间，过了这两天再吃效果可能会差。”李兴旺说。

“普通感冒，一般体温不超过38度，甚至有的人不发烧，比如着凉了，或者最近比较累，觉得不舒服，流清鼻涕，打喷嚏等。没有高热，也不觉得肌肉酸痛，在家喝点姜糖水，喝点中成药，休息休息可能就好了。自己判断如果不像流感，可以先在家里用这些办法，如果觉得有流感症状，最好马上去医院，不要扛着。另外，到医院去要戴上口罩，既保护自己也保护别人，万一你得的不是流感，到医院看了一次病可能就得流感了；如果你得的是流感，到医院看病也要保护别人不被你传染。”李兴旺说。