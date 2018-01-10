余晓红：让“生命健康教育”的理念根植在儿童的心中

“多动症与好动是有区别的，但如果没有专业的诊疗判断而随便给孩子扣上多动症的帽子，这是非常不负责任的态度，会对儿童的身心健康带来伤害。这也是为什么要进行生命健康教育的原因。”1月9日，包括四川省预防医学会委员余晓红在内的儿童生命健康教育讲师团，走进成都市芳草小学（南区），为师生、家长进行了一场主题为“为什么要进行生命健康教育”为主题，带来了一场生命健康的饕鬄盛宴。

余晓红说，之所以希望让生命健康教育走进学校，是想让健康的理念根植于每个孩子的心中，让孩子从小就明白健康的原理。余晓红在临床上看到了很多问题，大家常常教育小朋友要注意口腔卫生，保护眼睛，但是对于孩子而言，如果他们不知道眼睛的工作原理，不知道口腔细菌繁殖的道理，谈“保护”就显得很空泛。

“如果当孩子明白了口腔里细菌的原理，繁殖的途径，那孩子会自动地去爱护口腔，而不是被动地接受。因此，让孩子系统地了解人体的器官是如何发挥功能的，这对孩子来说非常重要。”余晓红表示，生命科学和教育结合在一起，树立孩子们先有健康知识才能保护自己的意识，建立少生病、生小病、晚生病的理念，这就是团队的初衷。

余晓红还提到，她从事了很长时间的青春期性教育研究，但是所收到的效果没有理想中好，其中一个重要问题在于社会把性教育放在了一个非常突出的位置，其实生殖器官与消化系统，呼吸系统一样，只是人体的构成部分。如果打消了人们猎奇的心理，用正常的态度对待生殖器官，性教育的推进应该容易很多。

除了身体健康，与人交流的方式也是健康的一种表现方式。讲师团成员讲了一个例子，一个小学生在学校里与同学们发生矛盾，他的爷爷采取的解决方式就是到学校里把同学批评一顿，久而久之，这名学生没有朋友，她非常孤独，性格也变得孤僻内向了。余晓红说，只有解决了学生的“心病”，她才有健康成长的前提。

多动症与好动是两个完全不同的概念，前者是一种疾病，而后者只是儿童的性格，但经常有老师或者家长把两者混为一谈，而不是通过权威专家的专业诊断，这是对孩子非常不负责任地态度，所以生命健康教育还有很漫长的道路要走，从之前大量的社会调查来看，小朋友对生命十分好奇，愿意去了解。所以在学校开展生命健康教育有良好的基础。

“生命健康教育在学校涉及的部分很少，甚至很多孩子对身体没有太多的认知，给孩子提供这生命健康课程，从认识身体开始从而懂得该怎样保护好它。”芳草小学（南区）校长钟玉文说，学校从科学的层面，系统地从生理、心理、适应社会生活的3个方面给同学们普及知识。不仅是针对学生，还有老师和家长，只有把家庭、社会和学校形成一个力量的整合，才能真正的给孩子提供一个健康成长的环境。芳草小学（南区）德育主任杜琳介绍，从下学期开始，生命健康教育也会进入芳草小学（南区）的课表，学校在每周五下午将根据年级不同的需要进行授课。

据了解，儿童健康生命讲师团是一支在四川省预防医学会及成都市婴幼儿保教协会领导下的涵盖儿童保健、儿童临床各亚专业、心理、营养、急救、护理、药学等全方位的专家团队。各位专家均具有多年临床工作经验，对儿童保健、儿童护理、疾病诊治预防、儿童急救、儿童心理、营养均有各自的擅长领域。