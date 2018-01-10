国医大师路志正学术思想传承论坛举行

人民网北京1月10日电 （记者王君平）国医大师路志正学术思想传承论坛、广安门医院与人民卫生出版社战略合作签约仪式暨《路志正医学丛书》首发式日前在京举行。本次会议由中华中医药学会、中国中医科学院广安门医院、人民卫生出版社主办，中华中医药学会风湿病分会、国家中医药管理局路志正国医大师传承工作室承办。论坛由路志正学术思想传承人、广安门医院风湿病科主任姜泉主持。

由路志正主编的《路志正医学丛书》被列入2017年国家出版基金项目，丛书包括包钢医院日记、中医基础讲稿与临证运用、医论集、中医药建言献策、医案医话、海外诊疗集、风湿病学、中医心病学、妇产科学学术经验、读书序评随笔，共计10卷。论坛当日首发5卷，余下5册也将于今年内付梓。

第十一届全国政协副主席、太湖世界文化论坛名誉主席张梅颖在会上表示，路老的学术成果就像一座富矿，希望后生们努力挖掘、吸收、传承并发扬光大。并强调中医的传承和发扬要落到实处，像路老一样勤勉务实，踏实做事。

路先生行医78载，始终站在中医药事业发展前沿，高瞻远瞩、潜心钻研，精勤不倦，学验俱丰，创立新说，成果丰硕，成为我国一代国医大师的杰出代表，德高望重，大家风范，儒雅谦正，医之楷模。中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼表示，要以先生为榜样，学习他谦和的为人、严谨的治学精神、实事求是的工作作风、无私奉献的高尚品德，为落实十九大建设健康中国的伟大战略，传承发展中医药事业。

路老治学严谨，学术精湛，以耄耋之龄仍在为中医药事业殚精竭虑地工作着，为中医药事业建言献策，体现了一位德高望重的老中医人的殷殷情怀和大家风范，是中医界的一面旗帜。北京市中医管理局局长屠志涛指出，要以路志正研究基础上传承，进一步加大研究力度，对路老的传承做深做实。

“路老1983年创建中华中医药学会风湿病分会以来，为国内培养了一大批优秀的人才，带动了全国中医风湿病防治事业的发展，推动了中医风湿病的学术交流与学科进步。”中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰表示，要学习路老以人为本大医精诚的医德医风，也要把路老留下的宝贵学术思想继承好、使用好、发扬好。同时，要学习他精勤不倦不断创新的治学态度，甘为人梯诲人不倦的大师风范，忠诚事业无私奉献的赤子情怀。

“路老勤勉，著作等身，笔耕不辍，已版著作10余部，文章200多篇，笔墨超过500万字。”中国中医科学院广安门医院院长王阶表示，此次《路志正医学丛书》共集10册300万字，沉淀近六年，路老主编，重整历年医著、医论、医话、医案、讲稿与札记，是一套满怀激情、精诚、倾注毕力心血的医学著作，这些著述有理论高度，又有实践深度和现实指导作用，对中医事业的发展具有积极的推动作用。

国医大师路志正对路氏传承弟子的道贺和团队的壮大表示喜悦和欣慰，对中医药事业的蓬勃发展寄予深切希望！他寄语弟子，再接再厉、团结一心、密切配合、争分夺秒，将余下的五卷图书付梓出版，以馈赠读者。

传承论坛上，国医大师薛伯寿作为国医大师代表发言，北京中医药大学校长徐安龙、人民卫生出版社总编辑杜贤、河北省中医药管理局局长姜建明等领导出席并讲话。

国医大师晁恩祥、孙光荣、薛伯寿、李佃贵，中共中央政策研究室文化研究局原局长严昭柱，太湖世界文化论坛秘书长郑传焮，中国中医科学院原院长、首都国医名师姚乃礼，国家中医药管理局人事教育司原司长姜在旸，河北中医学院院长高维娟，首都国医名师高荣林，世界中医药学会联合会风湿病专业委员会会长王承德，江西中医药大学副校长朱卫丰，广安门医院院领导、职能处室负责人以及路老传承团队300余人参加。