回暖医患关系要以心换心

隆冬时节，一条“暖新闻”在朋友圈中刷屏：南京的刘老先生在雪地中摔倒昏迷被送往医院抢救，在没有家属在场的情况下，医生的一句“先救人，所有责任我来担”的承诺让手术及时进行，最终挽救了老人的生命。

这位医生的善举，让闻者心中暖意十足。近些年来，医患纠纷频现报端，无形中加大着两大群体的鸿沟，本应是“一致对外”的诊疗共同体龃龉不断，甚至彼此敌对。尤其令人遗憾的是，不少患者及家属“由点及面”地产生了对整个医生群体的刻板印象，无端地抨击、污名医生，甚至信奉遇事“有理无理，闹大了再说”。在这样的背景下，些许风吹草动似乎都能成为当下医患关系不能承受之重，“医者仁心”四字备受考验。

是什么让医患关系“病了”？“医者仁心”何以不再响亮？原因固然是复杂的，但一定程度上反映出信任缺失的窘境。面对命悬一线的患者：不手术，显然不违法，但有悖治病救人的初心；手术，可能不违法，但却容易惹麻烦、吃官司。于是，患者猜疑医生诊疗没有尽心尽力，医生担忧患者讹诈赖上自己。信任危机加之制度缺位，院方和医生的主动担责就有可能让自己成为“背锅者”。于是乎，抱着多一事不如少一事的态度，突发情况时刻板按规定走，否则宁可“不救”，似乎倒成了“明智之举”。

一个有温度的社会不需要这样的“明智”。破解医患关系的死结显然不能只靠一两个医生的无畏与热血，如何汇聚合力实为全社会共同面临的课题。在笔者看来，首要一条就是以法律制度为更多医生保驾，让他们不再遭遇两难抉择。去年底，最高法已出台相关解释，对医务人员获批准实施的救助，患者因此要求赔偿，不予支持。但这仅仅是一个开始，详尽的实施细则与配套体系应当尽快完善。重申法治之于和谐医患关系的重要意义，为的是让正常工作的医护人员“有人撑腰”，让遭受损失的患者“有地说理”，这是和谐医患关系建设的题中应有之义。

医患关系归根结底是人和人之间的关系，法律制度可以框定是非，但真正回暖升温还得靠以心换心。正如此次事件中的医生所言，“永远会选择救人，但前提是家属的信任”。可见，医生不忘“我之唯一目的，为病家谋幸福”的初心，患者及家属始终对医生抱以信任与理解，才能为医患之间营造轻松愉悦的氛围，激发仁心与大善。