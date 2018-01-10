北京市积极应对冬季流感疫情

去年12月以来，本市进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节。与往年相比，此次流感样病例数较前3年同期平均水平上升71%，其中儿童人群上升幅度最明显，去年12月全市共报告130起由流感病毒引起的集中发热情况。

市委市政府高度重视此次流感疫情，及时在重点人群防护、强化疫情研判、增加医护力量、加强小学幼儿园流感防护、做好流感防护宣传等方面加强部署。

市卫生部门多次开展疫情会商分析研判，及时修订并向全市各医疗机构等相关单位印发流感监测和疫情处置方案。同时，继续在全市中小学生、60岁以上本市户籍老人等重点人群中开展流感疫苗集中接种。目前，全市已累计接种流感疫苗近130万支，较2016年增加9万支。

儿童群体流感防护和诊治是此次疫情防控的重中之重。市卫计委相关负责人介绍，本市着重增强各医院高峰期医护力量，解决患儿就诊问题。如北京儿童医院加强医师出诊管理，动态调整和分配好各级门诊比例，启动弹性工作制度，延长医生的出诊时间。首都儿科研究所开展“爱心门诊”专项行动，动员医院多部门保障门诊顺利运行。佑安医院将改造新增空间优先用于儿科治疗。地坛医院将急诊成人患者分流，腾出空间接诊儿科患者。

为缓解北京儿童医院等机构的门诊压力，本市还发布了147家提供儿科诊疗服务的医疗机构名单，引导患儿家长合理选择。目前，全市147家儿科诊疗服务门诊每日可为2万名患儿提供就诊服务。

作为此次疫情防控的重地，小学幼儿园做好疫情防护和宣传至关重要。本市对学校托幼机构等重点单位晨午检、因病追访、疫情报告、消毒隔离等制度落实情况进行了督导检查，严防流感在学校托幼机构蔓延。市疾控中心还联合北京儿童医院、首都儿科研究所等单位，强化流感等传染病防控知识宣传，发布流感病例家庭护理指南、流感消毒指南、流感防控致家长的一封信等，在防病、看病、治病等环节提供专业性指导建议。（记者 范俊生）