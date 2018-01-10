年底要防5种病！做好这些就够了

管好情绪防心梗

“心梗病人是最经不起大喜大悲的。”北京安贞医院心内科主任医师刘梅颜指出，情绪是引发或加重心脏病的重要因素。对于那些有心脑血管疾病的老人，过悲过喜激动过度，容易突发心梗。

春节期间，人们容易受到欢乐氛围的感染，一激动就容易发生急性心理应激反应，引发或加剧左心室壁的功能异常。如果兴致来了，上了牌桌，一输一赢，一悲一喜，尤其对于那些本身就有心脏病的患者而言，就更容易会诱发心梗。

刘梅颜提醒，如果本身有冠心病的中老年人，年关里一定要管好自己的情绪，快乐，适度就好，不妨独自静处;烦事，少挂心，不妨跟人也吐槽一下，让心情保持一个相对平和的状态。在饮食方面，要少吃肥甘厚味的油腻食物，不可暴饮暴食。

“家里不要忘了常备一些心脑血管急救药物。”刘梅颜提醒，一旦出现头晕、胸闷、胸痛、心慌、气短等典型症状，以及胃痛、牙痛、肩背痛、咽喉痛、神志淡漠、恶心呕吐这类非典型症状都要引起足够的重视，提前备好药。

防流感居家每天要消毒

来自国家流感中心的数据表明，全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期，其中多数为乙型流感导致，占流感比例近一半，中招最多的是儿童。

北京中医药大学东方医院呼吸热病科主任医师张晓梅介绍，今年的流感是乙型流感、甲型H3N2和甲型H1N1流感病毒共同流行。此次流感覆盖范围广，涉及各个年龄段，大家重在预防，家里随时保持通风，饮食清淡多喝水，尽量不要去人多的地方，适时加减衣物。在公共场所，最好不用手接触眼睛和鼻子，防止病毒传入体内。对付流感，预防的关键是勤洗手。

北京市疾控中心《流感病例家庭消毒指南》提示，病人使用过的物品及生活的房间环境每天要进行消毒。其中地面用含氯消毒液消毒，配制方法是：某含氯消毒液有效氯含量为5%，配制时取1份消毒液，加99份水。用抹布或拖布蘸取消毒液擦拭，消毒作用时间应不少于15分钟，然后再用清水擦拭，去除残留消毒剂。

除了洗手和消毒，张晓梅主任还推荐了一服流感的预防方：金银花5克、大青叶5克、麦冬6克，加热水泡水，当茶饮，每天一剂。注意脾胃虚寒容易腹泻的人少用。

保暖防止慢阻肺发作

“慢阻肺冬季易发作，跟流感高发有很大关系。预防发病，最重要的是预防感冒，注意保暖。”北京朝阳医院呼吸内科主任林英翔表示，一定要将预防感冒摆在第一位。一般秋冬季都建议老人打流感疫苗，而如果是65岁以上呼吸功能不好的老人，则建议另加打肺炎疫苗。

临床上，慢阻肺的患者常会走进以下误区。林英翔强调，“首先，用药不规律。有些病人认为症状好了就可以停药，这样其实十分危险，很容易反复发作，一停药，出现咳嗽、气短等情况的有很多。”其次，由于一些呼吸疾病是合并感染的，患者觉得必须得服用抗生素，这也是不对的。像慢阻肺，45%都是由病毒感染引起的，根本不需要吃抗生素。

此外，一些有缺氧或呼吸衰竭症状的慢阻肺病人，认为吸氧易“氧中毒”，林英翔提醒，对于慢性呼衰的病人来说，吸氧是治疗手段，需在药物治疗的基础上长期吸氧治疗。氧疗时间至少半年以上才能看出效果。还有，在有效的药物治疗基础上，合理的运动康复对疾病有好处。慢阻肺患者运动时间20～30分钟左右即可。运动方式提倡慢走，或速度稍快的走路，打太极拳、游泳等。

喝酒喝出的急性胰腺炎

说起长期饮酒的伤害，估计普通老百姓也都能说上几个：酒精性脂肪肝炎、急性胰腺炎、坏死性胰腺炎、中毒型脑病等。

首都医科大学附属北京佑安医院疑难肝病及人工肝中心主任医师赵国庆说，有些高血压患者过量饮酒后会使血管收缩得更紧张，血压升高得更明显，从而引起严重的脑出血。

做了肝脏科大夫就会体会到，在酒精面前，我们的身体是如此的脆弱。“酒精进入人体会从乙醇变成乙醛，乙醛对肝脏的伤害是比较大的，而身体的胰腺本身就比较脆弱，乙醛对其伤害性将会更大。”赵国庆介绍，“长期饮酒的患者到医院做B超、核磁的话，多数会发现患有酒精性脂肪肝，如果不加控制，继续过量饮酒就会进展成酒精性肝炎，接着就是酒精性肝硬化。也就25年~30年时间。”

“在酒桌上学会站在健康的角度拒酒。”赵国庆介绍，对于一些有基础疾病的人来说，可以大方地跟他人说自己患上了某种慢性病，如糖尿病、尿酸高、胃溃疡、高血压、冠心病、肝炎等，现在慢性病的发病人群很高，在酒桌上必要时可拿出药瓶，要一杯白开水，喝上一口，是不错的拒酒的理由。

冬季路滑防骨折

“数九寒天，骨科疾病发病率呈高发趋势，主要集中在骨折、扭伤、颈腰痛和关节病等。”中国中医科学院望京医院骨关节科主任医师桑志成在介绍最近门诊情况时，如是说。

最近多地出现大雪天气，即使没有下雪的地方，天冷路面也容易结冰，这对于老年人来说，无疑会带来很多不便，有可能就是出门遛弯的功夫，就摔倒了，出现意外。

“对于老年人来说，摔倒往往不是韧带扭伤这样简单。”桑志成介绍说，“60岁以上老年人罹患骨质疏松的概率超过20%，女性还会更高。这些腿脚不灵便的老年人若不小心摔倒，除骨折外有的甚至还需要进行髋关节置换等手术。”

桑志成建议老年人多穿低跟鞋、运动鞋等来预防摔倒。另外，还要记住走路防跌倒攻略：1，双手不能插在口袋里!双手在外面可以保持平衡，万一跌倒可以用手撑着，不容易把腿跌坏。毕竟上肢的外伤比下肢的外伤好处理，预后也比较好。2，走路时身体略向前倾，如滑雪状。3，走路时两脚分开，与肩同宽。这样底盘大，重心稳。4，走路步幅宜小。迈大步走路容易跌倒。（刘玫妍 吕 霖 梁 缘 毛圆圆 董颖钰）