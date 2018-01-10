很多人经常牙床（学名为“牙龈”）出血，觉得很烦恼。今天，我们就来梳理一下牙床出血的五个常见原因。

1.牙龈炎。附着在牙齿表面的牙菌斑、牙石在牙龈部积聚，容易引起牙龈发炎。如果不认真刷牙、定期清洁，没有及时医治牙龈炎，就会引起牙周病，表现为牙龈组织退化、牙齿松动。牙龈炎是可以逆转的，也完全可以提前预防。使用恰当的牙膏刷牙、养成用牙线的习惯等，都可以清除掉牙菌斑。另外，定期做口腔检查，及时采取防护措施，可以预防牙龈出血和牙龈炎的发生。

2.吸烟。吸烟会让刺激性有毒物质附着到牙齿表面，难以去除，进而引起牙龈退化，容易出血。解决办法很简单，那就是戒烟。

3.饮食不科学。含糖饮料、酸味糖果、甜点是牙齿的大敌，其中所含的酸性物质会溶解牙釉质，进而导致蛀牙。保持均衡饮食有利于身体健康，整体健康水平提高了，牙齿才会健康。

4.某些药物。某些抗癫痫药可能会引起牙龈肿胀；一些降压药会引起牙龈发炎；而某些抗凝药会导致牙龈出血。还有些药物不会直接引起牙龈炎，却会引起口干，间接导致牙龈问题。建议服药前要和医生多沟通，了解相关的副作用，并遵医嘱用药。

5.全身性疾病。多种全身性疾病可导致牙龈出血，比如高血压、血液系统疾病、肝硬化、肝功能严重损伤、脾功能亢进、坏血病以及女性妊娠期等。其中，白血病、血友病、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等血液病，牙龈出血可以是最早出现的症状。患者可能只是随便一动就出血，而且止血比较困难。出现这种情况一定要及时就医。（解放军总医院口腔科主任医师 张海钟 主治医师 贾婷婷）