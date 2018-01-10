每逢节假日，人们都喜欢做一大桌好菜，但剩菜也会成为处理的难题。不同剩菜有不同的保存时间，想要再吃，最好留心每一道菜的“保质期”。《每日邮报》根据美国农业部的指导，总结了剩菜剩饭的时间表。

烤鸡、烤肉。烤制品因温度较高，很容易繁殖大量细菌，最多在餐桌上放置2小时，否则很有可能变酸或出现黏滑的液体。

吃不完的烤制品需要先冷却再放入冰箱，为了避免细菌繁殖，可以将食物切成小块，加快冷却速度，晾至室温后放入密封容器，或用铝箔包起来，冷藏室内可保存3天，冷冻层能保存3个月。

自制肉汁或肉酱。有些家庭会自制肉汁或肉酱来拌饭，但即使有盖子，吃不完的肉汁或肉酱只能在餐桌上放2小时。为了保证风味和安全，盖上保鲜膜，放入冷藏室能保存1~2天；放入冷冻层能保存2~3个月，但保存太久味道也会发生改变。再吃之前，一定要彻底加热。

果酱。果酱是不少家庭早餐喜欢的佐餐品，因其糖分高，如果一次没吃完，很容易滋生细菌，最好盖好盖子或保鲜膜，放入冰箱保存，冷藏可以保存2周，冷冻2个月。但味道会慢慢变差，最好能尽快吃完。

南瓜饼。南瓜饼以鸡蛋和南瓜为原料，在餐桌上放置1个小时便会滋生大量细菌，即便使用保鲜膜或铝箔密封冷藏保存，也只能保存4天；冷冻可以保持1个半月。吃之前最好闻一闻有没有酸味，或看看有没有块状的纹理，如果有就不要吃了。

蛋糕。没有撒糖霜的蛋糕在室温下能保存2天；冷藏能保存1周；冷冻可以保存4个月。

由于糖霜很容易滋生细菌，撒了糖霜的蛋糕只能在室温下放置1小时，但冷藏能保存3~4天，冷冻保存2~4个月。存放前，最好把蛋糕切成小块，单独包起来，以免反复解冻被细菌污染。

红酒。喝剩的红酒不密封，放置在室温下，只能保存1天左右。但如果用软木塞或保鲜膜封上，冷藏能保存3~5天。据美国“家庭饮食健康网”报道，如果是烹饪用红酒，最好将红酒倒入放有冰块的冷冻袋里。这样，可保持6个月的风味。（付晓宁 编译）