玫琳凯吴永刚担任“体育赞助价值评估课题组”研究员

12月7日，2018中国最具赞助价值体育赛事TOP100终审会在中国传媒大学广告学院举行。此次终审是继在北京第六届中国传播领袖论坛和海南陵水首届中国广场舞产业发展论坛上的两次评审之后的第三次线下评审。当日活动包括2017中国体育赞助贡献奖评选启动仪式、2018中国最具赞助价值体育赛事TOP100终审两大内容。玫琳凯媒体事务经理吴永刚受邀担任“体育赞助价值评估课题组”研究员。

2017年玫琳凯打造了两场万众瞩目的跑步活动。4月，2017玫琳凯怡日健年轻跑Young Run在杭州西溪国家湿地公园举办。活动全程以粉色“年轻”嘉年华为主题，以粉色为主基调的场地设置、定制运动装备包、各式拍照互动点以及女神课堂区，旨在让参与者展现最美好的姿态，释放内心最娇柔的一面。体操世界冠军参与活动，并亲自带领参与者进行热身与领跑，美丽践行了“让健康绽放年轻”的品牌理念。12月，玫琳凯怡日健2017杭州国际女子马拉松鸣枪开跑，活力明星陈燃带领着数千名颜值和力量兼备的美女跑者在之江之滨勾画出一道别致且抢眼的美丽风景线。此次马拉松还特别打造了一个集市集、快闪店、音乐会、跑步驿站为一体的“不思议游园会”，女性跑者们可以在这里体验激励斗志的音乐加油站、贴心的按摩、补妆等赛后服务，让她们在运动后变得更加自信，以最美的姿态迎接属于坚持者的鲜花和鼓励，享受公主般的待遇。

近几年，体育的娱乐化转变是体育产业的一个发展趋势，也是全民娱乐时代的一种必然结果。IP+娱乐的有效延展，使得更多体育细分领域潜在关注人群被不断挖掘，将成为撬动泛娱乐市场的重要基石。相比泛娱乐，体育相对窄众，但从体育转化而来的消费者更加优质，粘性更强、客单价也相对更高，优质的体育赛事更具赞助价值。

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