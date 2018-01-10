中国医师执业状况白皮书发布 医师执业环境明显改善

人民网北京1月10日电 （聂丛笑）9日，中国医师协会发布了《中国医师执业状况白皮书》。白皮书显示，医师执业环境明显改善，医师子女从医意愿比例有所提升。

据介绍，中国医师协会2016年到2017年，在全国进行了大样本的调研，全国共计4.46万家医院的医师参与本次调研，共约14.62万医师完成了问卷调查。在此基础上，出具了《中国医师执业状况白皮书》。本次白皮书的基础数据是2016年、2017年两年间，通过定性访谈、定量问卷调查、定量在线调查的方式完成，是迄今为止针对医师群体最大规模的执业状况调查。

医师执业环境明显改善

白皮书发布的数据显示，2016年全国医疗纠纷比2015年减少了6.7%，涉医违法犯罪2016年比2015年减少14.1%。“这意味着医疗环境在逐渐改善”，中国医师协会副秘书长谢启麟表示。

同时调研也显示，仍有62%的医师认为执业环境没有改善， 50%医务人员认为工作没有得到社会认可。这一数据与2015年调研数据相近。医师协会分析了背后的原因：一是因为医生对自身执业状况改善关注度增加了；第二，在个别地方对医师维权的力度不太到位，有些地方引起了广大医师的不满，影响了医师的感受，导致医师对整体执业环境改善感觉的滞后。

白皮书还显示,有38%的医师从未亲身经历过医疗纠纷，62%的医师发生过不同程度的医疗纠纷；在伤医问题上，34%的医师从未亲身经历过暴力伤医事件，但也有66%的医师经历过不同程度的医患冲突，但绝大多数都为偶尔的语言暴力，占51%。而2014年的调研数据显示仅有27.14%的医师未遭受过暴力事件，这一数据变化也表明，针对医师的暴力事件以及时间的严重程度均有所下降。

医师子女从医意愿比例有所提升

白皮书显示，从历次调研看，医师不希望子女从医的比例2011年比2009年明显升高，2014年与2011年的数据相比，不希望自己子女从医的比例明显下降了，但仍然高达64.48%。

本次调研结果显示，33%医师都非常希望和希望自己子女从医，31%的医师不太希望子女从医，14%的医师绝对不希望子女从医，另22%的医师选择了不干涉的态度。谢启麟表示，虽然仍然有45%的医师不希望子女从医，但不希望子女从医的比例为历年最低，这一现象说明医师对自身职业的信心正逐步恢复。

此外，白皮书还分析了医患关系现状的成因、医师的周工作时间与休假状况等情况。