流感时节， 这款脱销的“明星药” 真有这么神奇吗？

最近流感肆虐,包括广州在内的不少地区学龄孩子纷纷中招。

广东省卫计委建议,凡出现头痛、咳嗽、发热、全身酸痛等流感样症状,服用抗流感药物奥司他韦3~7天,这是目前公认的治疗流感的特效药。

以“达菲”为代表的一批奥司他韦药物也再次进入人们的视野,根据媒体报道,不少医院该药已经断货、供不应求。甚至有人戏称:囤了“达菲”估计就发达了。

真是这样么?

奥司他韦对甲型流感更有效

流感病毒分甲、乙、丙三型。甲型引起大多数人类感染,乙型引起的流感与甲型相似,但程度较轻,丙型一般引起轻度感染。

“我们必须要承认的是:奥司他韦是目前对抗甲型流感相对有效的药物”。中山大学附属第六医院药学部黎小妍主任介绍:奥司他韦其实是一种“口服神经氨酸酶抑制剂”,通过抑制病毒包膜上的神经氨酸酶,阻断病毒颗粒从宿主细胞表面脱落,从而阻止子代病毒颗粒在体内的复制和释放。

口服给药后在胃肠道迅速吸收,经肝脏和/或肠壁酯酶迅速转化为活性代谢产物奥司他韦羧酸,3~4小时达到峰浓度,成人清除半衰期约为7.7小时。奥司他韦具有较高的口服生物利用度,至少75%经首过代谢转变为奥司他韦羧酸,<5%在尿液中以奥司他韦羧酸的形式被重吸收。

已上市的奥司他韦有2种剂型:颗粒剂(规格有15mg和25mg);胶囊型(75mg)。过量服用效果将适得其反。

奥司他韦疗效真的那么神奇?

黎小妍提醒大家,一定要记住,在过去几年,对于奥司他韦的效果仍然存在一定的争议。

早在2009年,流感大爆发,奥司他韦被紧急列入治疗名单。在2014年国际循证医学协作组在线发表的题为“神经氨酸酶抑制剂对于健康成人和儿童流感的预防与治疗作用”(neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children)综述中指出:接受口服奥司他韦或者吸入扎那米韦治疗,既往健康成人和儿童轻型流感随机对照临床试验(rct),奥司他韦可以缩短流感病毒患者大概1天的病程;同时国际多中心pride研究在《柳叶刀·呼吸病学》(lancet respir med)杂志发表,研究纳入全球78个医学中心29000例住院h1n1流感病例使用奥司他韦降低患者病死率。

以上研究结果显示,奥司他韦对于流感病毒患者确实是有益的,但是流感病毒属正粘病毒科,普通感冒大部分是由鼻病毒、冠状病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒等引起的,fda强调道,该药不能预防或治疗除流感病毒以外的其他病毒感染引发的疾病,也无法预防或治疗流感可能伴有的细菌感染。

“通俗的说,该药只对流感病毒引发的感冒有效,对其他病毒以及细菌引发的感冒无治疗作用。”

如何正确使用奥司他韦?

奥司他韦运用适当,才能发挥有效作用。

黎小妍根据我国的说明书标准建议大家:用于成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感的治疗(奥司他韦能够有效治疗甲型和乙型流感,但是乙型流感的临床应用数据尚不多);用于成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防;根据美国fda批准:≥1岁儿童的治疗和预防;>14天新生儿仅用于治疗;≥13岁青少年及成人的预防。

此药还有最佳给药时间,黎小妍说,一般而言:出现流感症状的48小时内为最佳时间,96小时后给药也有疗效,但一般超过48小时后作用不大,若病情严重或有发生并发症的高危因素,超过48小时仍可考虑使用。

常见不良反应:儿童最常见的反应为恶心和呕吐,另外还可能有支气管炎、头痛、失眠、眩晕疲劳等神经系统症状。

黎小妍还补充说,使用奥司他韦时注意,门诊上以高热就诊的患者并不一定都是流感患者,而更有可能是普通的感冒,而奥司他韦对普通感冒没有效果。说明书中仍有太多的尚不明确,大家需要按照说明书适应症、用法用量使用,避免滥用。

南方日报记者 李劼 通讯员 简文杨