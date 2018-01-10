今冬流感为何“来势汹汹”？国家卫计委：今冬流行的优势毒株发生变化

2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，很多人感觉今冬流感“来势汹汹”。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉９日就此回应说，今冬流行的优势毒株已有多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多，这是造成今冬疫情高发的原因之一。

中国国家流感中心最新数据显示，2017年第52周，我国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。目前检测到的主要流感病毒为乙型Yamagata系病毒。

焦雅辉在当天举行的国家卫计委新闻发布会上说，今冬流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。现有的神经氨酸酶抑制剂，比如奥司他韦（达菲）等抗病毒药依然是有效的。

据了解，国家卫计委已组织专家制定了《流行性感冒诊疗方案（2018版）》，要求对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群要及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者要集中收治到具备条件的医院，派驻省级专家到医院加强指导。

虽然流感病毒“来势汹汹”，但中国疾病预防控制中心有关专家指出，总体上，近期全国的流感病毒活动仍处在较高水平，但各地区流行水平和高峰时间会有所差异，预计多数地区随着学校和托幼机构放寒假，季节性高峰将出现回落。（记者陈聪）