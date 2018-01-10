北京市疾控中心：不会出现流感大流行情况

北京市疾控中心预计，未来两周内本市流感活动强度将趋缓。目前全市各型别流感病毒均未发生明显的变异，疾控专家研判，目前本市不会出现流感大流行的情况。

疾控中心相关负责人表示，目前本市处于季节性流感等呼吸道传染病高发季，根据市疾控中心流感监测结果显示，在全国流感疫情高发的态势下，本市流感病毒活动度仍处于较高水平，仍是乙型、甲型H1N1和甲型H3N2流感病毒共同流行，近期乙型流感病毒和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。每周报告的流感样病例数环比上升幅度有所下降，2018年第1周全市144家二级及以上医疗机构累计监测门、急诊就诊流感样病例环比2017年最后一周上升5.76%，2017年最后一周环比其前一周上升20.68%。目前在流感样病例各年龄组人群中，以0至4岁和25至59岁年龄组人群占比最高。2018年第1周报告流感集中发热疫情起数较2017年底明显下降。

根据全球流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显的变异，不具备出现流感大流行的生物学基础，流感病毒的感染力、传播力和致病力未发生改变，本流行季流感患者的临床表现仍符合季节性流感的基本特征。目前，市民如有需求仍可自费接种流感疫苗，需提前与家门口的社区接种点进行电话预约。

与此同时，市疾控中心相关负责人也表示，目前本市流感活动强度上升幅度已呈现减缓态势，据本市历年流感监测数据分析，本流行季全市流感活动呈现流感典型的季节性和周期性特征，流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平。目前本市已达到流感的流行高峰，预计未来两周内流感活动强度将趋缓。且学校、托幼园所流感集中发热疫情报告数较前期已明显下降，预计随着学校、托幼园所放寒假和春节假期的到来，人群聚集性减少，本市流感活动强度将会进一步降低。

居家护理原则

密切观察病情变化，尤其是老年和儿童患者。患者病情出现以下变化时，应及时就医：

（1）持续高热；

（2）咳嗽加重，痰量明显增加；

（3）呼吸困难或胸痛；

（4）口唇紫绀；

（5）严重呕吐、腹泻，出现脱水表现；

（6）神志改变：反应迟钝、嗜睡、惊厥等；

（7）原有基础疾病明显加重。

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国家卫计委：流感病毒尚未发生变异

针对今冬爆发的流行性感冒，国家卫计委在例行新闻发布会上表示，目前流感病毒尚未发生变异，接种疫苗、使用达菲等药物可有效抑制，而且我国抗病毒药物保障充足。

国家卫计委医政医管局副局长焦雅辉表示，流行性感冒是由流感病毒引起的一种急性呼吸道感染，在春季和冬季容易在人群中流行。2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多，诊疗压力大。专家分析认为，今冬流感高发是由综合因素叠加导致的，主要包括冬季是流感高发季节，今冬气候异常，今年流行的优势毒株已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。预计流感活动高峰还将持续一段时间，随着学校和托幼机构寒假的来临，流感活动水平将逐渐下降。

焦雅辉表示，今年的流感与往年相比从临床症状上来看没有特别的特异性表现，但是今年除有乙型流感感染的病人以外，还合并了甲型的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。乙型流感患者数量相对多，其中甲型流感患者数量较少，但症状比较重。另外部分流感患者是甲型和乙型的混合感染，还有很个别的一些病例，患者发病比较急，发展成为重症流感。

中国疾控中心副主任冯子健表示，接种疫苗预防流感仍是最有效的手段，目前我国的流感疫苗接种数量仍然较低，对妇女、儿童以及老人等群体，建议可采用接种疫苗的方式进行防治。

除接种疫苗外，焦雅辉表示，还可以口服达菲等抗病毒药，针对有些医院出现的抗病毒药供应不足的问题，卫计委将通知各地医疗部门增开紧急通道，保障抗病毒药的充足供应。据悉，我国正在积极推进四价疫苗，预计到今年秋季可能会有至少一家疫苗厂家会生产出四价疫苗，还有其他的疫苗厂家正在积极申报临床研究审批。

关于药品保障问题，焦雅辉表示，我国抗病毒药物的供应保障充足，而且从当前来讲，我国对于普通流感的治疗口服有达菲，即奥司他韦，还有扎那米韦，这两年我国又研制成功了对于重症流感患者使用的、可以静脉治疗的帕拉米韦，这几种药也都可以国产化生产，“所以，最近这些年我们在抗病毒治疗领域有了很强的底气，能够保障患者的安全。”