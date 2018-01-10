全口服直接抗丙肝病毒治疗方案上市

人民网北京1月10日电（李轶群）近日，全球研究型生物制药公司艾伯维在京宣布，用于治疗成人基因1型慢性丙型肝炎的直接抗病毒治疗方案——维建乐（奥比帕利片）联合易奇瑞（达塞布韦钠片）登陆中国市场。维建乐联合易奇瑞是一种全口服、无干扰素的治疗方案，用于治疗无肝硬化或伴代偿期肝硬化的基因1型慢性丙肝。

根据世界卫生组织提供的数据显示，全球约有7100万人受到慢性丙肝感染，抗病毒药物可使95%以上的丙肝感染者得到治愈，从而降低肝癌和肝硬化的死亡危险，但在世界范围内，丙肝诊断和治疗可及性普遍较低。

中国工程院院士、中华医学会肝病学分会名誉主任委员庄辉在现场接受采访时表示，大部分病人感染丙型肝炎以后没什么症状，我们称它为“沉默的杀手”，一旦感染没得到有效治疗，它慢慢可以发展成慢性隐形肝炎、肝硬化、肝癌等，因此，对丙肝的干预最重要的是要做到早发现、早诊断、早治疗。但目前中国公众对丙型肝炎的认知程度比国外要低。70%的病人在有了严重症状时才检查；自己主动检查的仅有20%，80%是体检或者其他原因查出来的。所以提高公众对丙肝的认知程度非常重要。

庄辉还表示，奥比帕利+达塞布韦治疗方案不仅可用于无肝硬化丙肝患者，也可用于伴代偿期肝硬化丙肝患者，肝肾功能不全患者也可用，有利于更多的丙肝患者接受DAA治疗。从已有的全球数据来看，DAA真实世界疗效数据和临床研究数据基本相符，持续病毒学应答率都很高。希望这类创新药物能够尽快纳入国家医保目录，使更多丙肝患者能够接受DAA治疗。

北京大学第一医院感染疾病科主任、肝病中心主任王贵强教授表示，据统计，中国约有1000万丙肝病毒感染者，是全球感染丙肝人数最多的国家之一。从基因分型上看，我国丙肝患者以基因1b型比重最大，约占56.8%。奥比帕利+达塞布韦方案用于治疗基因1b型患者有较好效果。