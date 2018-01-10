肠道息肉是肠道粘膜上所有隆起性的病变，通俗地说，就是肠道上长了一些肉疙瘩，在未确定其病理性质之前统称为息肉。

从性质上可以分为炎性息肉和腺瘤性息肉。腺瘤性息肉是结肠癌的癌前病变，不会自行消退，甚至药物也难以将其消除。如果不及时处理，可以慢慢长大，发生癌变的几率较高。直径超过2cm的腺瘤，将近一半患者会恶变成癌。炎症性息肉恶变几率很低，但是随着息肉的增大，也可能带来一系列的临床症状。比如长期便血、腹泻、肠套叠甚至肠梗阻等。因此，发现肠息肉应及时切除。

目前治疗大肠息肉的，首选方法是内镜下切除，除了少部分比如直径过大，内镜下形态明显恶变以及数目过多者患者除外。一般均可在内镜下完整的切除，如果息肉直径小于0.3cm而且多发，往往肠镜难以一次性的切除干净，需要多次治疗且因定期复查。大肠息肉容易复发，因此手术切除后，应根据息肉的性质定期复查结肠镜。

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