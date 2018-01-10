本轮流感病毒还在发酵　一岁以下婴幼儿尤其要当心

新年伊始，接连两场雪浸润了大地，似乎也让流感病毒有所缓解。太原市妇幼保健院门诊监测数据显示，2017年12月中旬，日门诊量最高时达到949人次，最近基本上在700人次左右。虽然病毒有所缓解，但大家不可掉以轻心。1月9日记者采访时，儿科专家和疾控专家表示，这轮病毒高峰还没有完全过去，预计在春节前才会回归到较低水平。

儿科专家：

患者中学龄儿童有所减少 但婴幼儿有增加趋势

“元旦过后，病人确实有所减少，一个是和放假有关，孩子们减少了交叉感染的几率，接连两次下雪，也在一定程度上减少了这一轮的病毒的传播。”太原市妇幼保健院儿保科主任郝爱珍介绍，在近两周的接诊中，她发现就诊患儿中，学龄儿童在减少，但1岁左右的婴幼儿却有明显增加的趋势。

因此，郝爱珍特别提醒有婴幼儿的家庭，一定要加强防范，对于二孩家庭而言，更应该严格管理大人及大孩的生活习惯，外出回家后，第一时间一定要洗手、洗脸，尽量避免和二孩亲密接触。如果老大已经出现感冒症状，而且两个孩子很难完全隔离开，可以采取同家不同房间的隔离，如果有必须的公共区域，可以采取以下措施，尽量不传染给小幼儿：

生病的孩子要戴口罩，口罩不要让小的接触，每天更换口罩。

不要让生病的孩子对着别人咳嗽，咳嗽时用纸巾捂住嘴巴，这种纸巾和孩子擤鼻涕的纸巾，不要让别的孩子碰到。

生病孩子玩过的玩具，咬过的物品、食具不要让别的孩子接触。单独清洗，可以使用酒精棉片擦拭消毒，或煮沸消毒。

生病孩子居住的房间和公众空间，使用酒精基的消毒剂进行消毒，尤其是卫生间、水龙头、门把手。

固定一个照顾生病孩子的成人，不要换来换去。

所有家庭成员做好洗手工作，使用7步洗手法，至少洗手15秒，使用肥皂水洗手。

疾控专家：

今年以乙型流感为主 预计春节前回归到较低水平

此次流感为啥来势汹汹，有什么样的特点？是否在正常监测范围内……针对这一系列的问题，记者采访了省疾控中心传染病防控科主任李国华、太原市疾控中心副主任郭建娥。

“每年10月份到来年2月份是流感的高发期，增高是一个自然现象，但是，今年和以往同期相比，高峰提早了，差不多提前了一个月的时间，但上升的幅度还在预测范围内。”李国华介绍，从全省17个哨点医院和12个网络实验室的监测情况看，近期流感发病早，以往主要是以一个亚型为主，今年三个亚型同时流行，此外还混合了一些其它病毒感染，比如支原体感染等，致使患病人数较多，病程较长。

郭建娥介绍，今年的流感病毒主要以乙型流感为主，从症状上来看，可能和甲型流感差不多，大都是发烧、咳嗽等，但从症状监测上来看，去年发烧人群占比34%，今年55%，去年以咳嗽为主，占比超过了50%，今年40%多一些。从年龄上看，乙型流感感染呈现出U形，就是小年龄组和大年龄组更容易中招，还有孕妇、医务人员以及常出差的一些人群都是高危人群。

疾控专家表示，流感是常见的季节性流感病毒感染，虽然交叉传染传播速度快，但致死率低，还可以通过疫苗注射来预防。按照既往监测的数据和经验来看，春节前流感病毒活动应该会下降，回归到较低水平。

○特别提醒

孩子一发烧就跑医院 小心掉进这些误区

去年11月份以来，省城各大医院儿科就诊人数暴增，12月中下旬更是达到高峰。目前，虽然有所下降，但太原市妇幼保健院儿科专家提醒，按照往年情况来看，随着气温的下降，2018年1月份及春节后依旧是呼吸道疾病的高发期，家长们切不可掉以轻心。针对这次病毒高峰就诊情况，儿科专家郝爱珍特别总结了家长们的一些就诊误区，希望能给大家一些参考。

误区一：到医院排队可能交叉感染

有些家长一发现孩子发烧，就会半夜赶到医院挂急诊，其实发热短于3小时内，是很难通过体检或血液检查找到发热原因的，发热头三天，没有伴随其他不适症状，可以在家退热观察。

“如果已经发热超过38.5℃，家长就应该给孩子服用退热药物，然后再来医院就诊，以免在就诊过程中出现热性惊厥。”郝爱珍提醒说，小儿发热情况因人而异，主要观察其整体精神状态。但是，三个月以内的患儿发热尤要引起注意。大一些的患儿本来只是单纯发热，并不伴随腹泻、呕吐等其他症状，来医院排队就诊，可能会被交叉感染。

误区二：惊慌失措乱用抗生素

“有些家长一看到孩子生病就惊慌失措，拿起家里的抗生素就给患儿服用误以为能退烧，事实上，发热、咳嗽等疾病初期，以病毒性感染占了很大比例，不主张使用抗生素。”郝爱珍提醒，抗生素只针对细菌和一些支原体等微生物，乱用抗生素不仅不会缩短疾病的病程，反而可能会产生一些副作用，比如药物过敏、耐药、肝肾受损等。因此，在使用抗生素时，一定要经过医生诊断，需要使用时，一定要足量、规范地去使用。

○答疑

今冬流感为何“来势汹汹”？

2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，很多人感觉今冬流感“来势汹汹”。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉9日就此回应说，今冬流行的优势毒株已有多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多，这是造成今冬疫情高发的原因之一。

中国国家流感中心最新数据显示，2017年第52周，我国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。目前检测到的主要流感病毒为乙型Yamagata系病毒。

焦雅辉在当天举行的国家卫计委新闻发布会上说，今冬流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。现有的神经氨酸酶抑制剂，比如奥司他韦（达菲）等抗病毒药依然是有效的。

虽然流感病毒“来势汹汹”，但中国疾病预防控制中心有关专家指出，总体上，近期全国的流感病毒活动仍处在较高水平，预计多数地区随着学校和托幼机构放寒假，季节性高峰将出现回落。

为什么儿童更易患流感？

流感病毒在人口密度大的地方更容易传播。

儿童自身呼吸道较成人发育尚不健全，且自身免疫系统处于发育状态，容易受到流感等呼吸道病毒的侵袭并出现症状；孩子们生活的幼儿园、学校都是人员密集的地方，所以更容易在人群中传播感染，而且儿童的个人卫生习惯也不太良好，不能完全做到咳嗽遮住口鼻、勤洗手等，造成疾病传播风险加大。

因此，专家建议大家尽量不要带宝宝到人群密集的地方，也不要去不容易通风的地方玩，比如超市商场等。

5岁以下儿童（2岁以下者更易发生严重并发症）身为流感高危人群，更应加强预防。