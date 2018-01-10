吸烟太多会损腰椎 骨骼变脆弱、恶化炎症

大家都知道吸烟损伤肺、肝等器官的健康。瑞典一项最新研究显示，吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受昂贵的手术治疗。

于默奥大学研究人员从瑞典全国职业保健登记中，提取331941名建筑工人的资料进行分析。这些人从30多岁起开始接受随访，随访的平均时间超过30年。他们中，44%不吸烟，16%有吸烟史但后来戒了烟，26%每天吸烟少于14根，14%每天吸烟超过15根，属于重度吸烟。研究人员发现，综合考虑导致下背痛的其他因素后，与不吸烟的人相比，重度吸烟者接受腰椎手术的几率高出46%，吸烟少于14根的人做手术的几率高出31%，后来戒了烟的人做手术的几率高出13%。

研究人员在《脊柱杂志》上发表报告说，尼古丁损伤脊椎组织、使骨骼变得脆弱、恶化炎症，从而加剧背痛。报告主要作者之一阿尔坎·赛义德-努尔说：“吸烟是让人出现可能导致手术的脊椎下部椎管狭窄的风险因素之一……戒烟则可以降低这一风险。”（据新华社）