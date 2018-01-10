虱子藏在宝宝睫毛上 原来是玩小狗惹的祸

两岁多的强强（化名）最近老说眼睛痒，不停地用手揉眼睛，晚上痒得更加厉害。妈妈凑近一看，发现宝宝的睫毛根部有一层白色的东西，用湿毛巾擦也擦不掉。强强到长沙市第三医院眼科检查时被发现，原来眼部瘙痒的罪魁祸首是虱子。

眼科副主任医师张露元用裂隙灯检查发现，强强的睫毛根部挂着几十粒未孵化的虫卵和孵化后的卵壳，仔细观察，还有好几只已经孵出的虱子在蠕动。

强强的妈妈回忆，小区里很多邻居家养了小狗，强强特别喜欢和小狗亲近，在小区院子里玩耍时常常和小狗抱在一起。张露元分析，很可能是和小狗玩耍的过程中，强强的手上粘上了虱子，用手接触眼睛时，虱子在睫毛上安家、排卵，且不排除把虱子带到了家里其他地方。

“寄生于人体的虱子分为头虱、体虱和阴虱等，主要以宿主血液为食，虱子不仅有吸血危害，还使寄主奇痒不安。”张露元建议强强妈妈对家里进行彻底的大扫除，床单、被套全部更换，全家去皮肤科进行检查治疗。

张露元提醒市民，饲养宠物一定要做好防虫工作，经常为它们梳洗毛发，用含有杀虫成分的浴液定期洗澡；尽量不把宠物带到野外的树丛、草地里玩耍，注意与患病动物隔离。市民尤其是孩子，尽量不要和别人家的宠物过于亲近，密切接触宠物后应彻底洗手。此外，不要因为爱美随便嫁接假睫毛，市面上一些劣质假睫毛是用动物毛制作的，没有经过严格消毒，可能携带寄生虫。