“从下个月开始，将免费对7至9岁儿童进行龋齿保护。”昨日，记者从洪山区政府获悉，今年区政府将出资免费为2万多名7至9岁儿童进行第一恒磨牙窝沟封闭，以提高儿童牙齿抗龋能力。

儿童窝沟封闭是用一种复合树脂材料，涂在儿童恒牙咬颌面的窝沟内，形成一层保护性的屏障，就像给牙齿穿上了一层保护衣，使牙齿免受食物和细菌的侵蚀，从而增强牙齿抗龋能力，可以最大限度地控制龋病发生。

据介绍，早在3个月前，洪山区政协组织医卫组委员，在区卫计委和教育局的协助下，对辖区青少年口腔健康状况进行调研。以武汉大学口腔医院牙体牙髓科为基地，利用周末和下课时间，历时两个月。

调查中发现青少年第一恒磨牙（也称“六龄齿”，共4颗，是人口腔中第一颗萌出的恒牙）患龋病较为严重，必须做窝沟封闭治疗。

为保护青少年口腔健康，洪山区政府决定，免费对辖区内2万多名7至9岁儿童做磨牙窝沟封闭治疗，孩子将终身受益。