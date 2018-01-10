乌鲁木齐免费体检5.1万名职工

“多亏这次职工免费体检，发现肺部长了一个直径11厘米的肿瘤，如果再大些，压迫心脏就无法手术了。”近日，家住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区的马健，术后痊愈出院。乌市人社局医疗生育保险处处长杨秀春介绍，截至2017年12月22日，该市城镇职工健康体检人数已达5.1万。

自2017年10月1日起，该市启动职工免费体检社保惠民政策。医保参保职工参保缴费期间，连续两年以上未住院的，可在定点体检医疗机构进行免费健康体检，按照人均600元标准执行，惠及乌市近120万名城镇职工参保人员。

马健今年60岁，十几年前离开单位后干个体，一直自己缴纳养老保险和医疗保险。“离开单位后，我就没有体检过，总觉得自己身体挺好的。”马健说：“听说有职工免费体检，女儿就帮我报了名。”

一个月后，马健收到医院体检中心打来的电话，结果显示肺部有一块阴影，要做进一步检查。“检查发现我的肺纵膈长了一个直径11厘米的良性肿瘤。幸好发现及时，再长大一些会压迫心脏。”手术很成功，通过近两周恢复治疗，马健已经出院回家调养。

据了解，截至2017年10月30日，新疆2017年全民健康体检工作已完成体检人数1884.48万，完成率100%。初步测算，共投入全民健康体检资金约15.85亿元，全疆已有1396.38万人有了健康档案，体检建档率达74.10%。