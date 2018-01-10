贵州：农村急救等待不超30分钟

近日印发的《贵州省关于加快构建山地紧急医学救援体系的意见》明确，该省将基本建成水陆空立体化山地紧急医学救援体系，实现突发事件紧急医学救援先期到达不超过30分钟的目标。

《意见》明确，到2018年，将实现全省航空紧急医学救援力量全覆盖，沿江、河、湖地区建成以快艇为主的水上紧急医学救援网络，陆地则依靠不断加密建设的高速公路、高铁等，使城市院前医疗急救等待时间不超过15分钟、农村院前医疗急救等待时间不超过30分钟。

《意见》还明确，将对有条件的二级甲等以上公立医疗机构、重点旅游景区和自然灾害易发多发区，实施直升机起降点建设。通过制订全民自救互救素养提升3年行动计划，将急救知识与技能纳入学校教学内容；在全社会推广应用贵州急救App等，多措并举培育公民自救和互救能力。将定期对各地紧急医学救援工作开展督查，并加大人、财、物投入力度，确保紧急医学救援体系建设所需投入与3年滚动财政规划相衔接。