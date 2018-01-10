布洛芬或致男性生育能力下降

欧洲科学家研究发现，服用非处方止疼药布洛芬或导致年轻男性生育能力下降。

丹麦和法国研究人员将31名18岁到35岁的男性志愿者分为两组，14人依照药物说明允许的最大剂量、每天两次各服用600毫克布洛芬，另外17人服用安慰剂。连续14天服药后，服药组志愿者激素分泌失调，体内促黄体激素水平升高，但睾丸素与促黄体激素水平却出现下降。这种症状常见于患有补偿性腺机能减退的老年男性，是睾丸功能不正常的表现。患有这种疾病会出现生育能力受损、抑郁等症状，发生心脏衰竭或中风的风险也会升高。

研究参与者、法国职业与环境研究中心主任伯纳德·热古说，由于只是短期服药，参与研究的志愿者症状“可逆”，长期服用布洛芬引发的症状是否可逆目前仍属未知。研究报告发表于1月8日出版的美国《国家科学院学报》上。

布洛芬是一种常见的非类固醇抗炎止疼药，专业运动员和准专业运动员较常用。一些研究人员认为，这类止疼药的药物说明通常只会提醒老年人避免长期服用，上述新发现或许会让运动员在使用布洛芬时三思。