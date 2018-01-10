江西对大型医院巡查摸底

江西省卫生计生委大型医院巡查组近日在南昌大学第一附属医院结束了大型医院巡查“回头看”工作，标志着2017年大型医院巡查工作全面完成。据悉，该省此次大型医院巡查共组织38个现场巡查组，对53家三级公立医院开展了大型医院巡查工作，萍乡等设区市结合本地实际，对43家二级公立医院开展了医院巡查工作。按照反馈问题和各医院整改进展情况，于2017年11月组织对所有巡查医院全面进行了“回头看”。

2017年，江西省在全省部署开展了大型医院巡查工作，成立了江西省大型医院巡查工作领导小组，省卫生计生委党组书记、主任担任领导小组组长，其他委领导任领导小组副组长，有关处室负责同志为成员。自2017年3月起，分动员部署、自查自纠、现场巡查、提高整改4个阶段，以反腐倡廉、落实医疗卫生行风建设“九不准”、医院管理、经济管理为主要内容，以问题为导向，业务巡查与政治体检相结合，由省、市卫生计生委副主任担任大型医院现场巡查组组长。