流感抗病毒药供应保障充分

记者1月9日从国家卫生计生委召开的例行新闻发布会上获悉，2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。专家分析认为，此次流感高发是由于季节、气候异常、流行的优势毒株（乙型Yamagata）已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。预计流感活动高峰还将持续一段时间，随着学校和幼托机构寒假来临，流感活动水平将逐渐下降。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉表示，我国抗病毒药物供应保障充分。各地要统筹调配儿科医疗资源，并且做好奥司他韦、帕拉米韦等抗病毒药品供应保障。

焦雅辉说，针对流感高发期一些医院缺药情况，各地应紧急采取临时采购措施，采购包括奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦在内的流感抗病毒药品，为医疗机构开启临时采购通道，保证医疗机构药品供应充足，不能以任何理由影响患者对药品的获取。针对多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多，诊疗压力大的现象，各地需开展医务人员培训，做好当前流感医疗救治工作。对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病等重点人群要及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者要集中收治到具备条件的医院，派专家到医院指导。发挥医联体牵头医院作用，加强医联体内下级医疗机构的指导，特别是基层医务人员开展培训，提高对流感病例的早期识别，早期抗病毒治疗的意识和能力。要加强流感疫情监测和处置，充分发挥流感监测哨点医院和网络实验室作用。同时，会同教育部门做好学校、幼儿园儿童入学入托晨午检和缺勤缺课登记报告等防控工作，加强流感健康宣教。