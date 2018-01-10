今年卫生计生重点做好10项工作

1月9日，国家卫生计生委召开例行新闻发布会，介绍2018年卫生计生重点任务。今年，卫生计生系统将把握好“稳”和“进”的辩证关系，统筹推进党的十八大以来部署的深化医改举措和党的十九大确定的新的医改任务，把医疗卫生质量安全放在更加突出的位置，扎实做好10个方面工作。

这10项重点工作包括，一是持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗取得更大进展，巩固破除以药补医改革成果，进一步健全医保体系，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。二是提高基层医疗卫生服务能力和质量，把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜，做好做实家庭医生签约服务。三是预防控制重大疾病，加强疾病预防控制体系建设。四是持续提升医疗服务质量安全水平，启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。五是深入实施健康扶贫工程，健全农村贫困人口医疗保障机制，开展深度贫困地区健康扶贫攻坚行动。六是传承发展中医药事业，进一步深化中医药师承教育。七是大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。八是积极实施全面两孩政策，加强人口发展战略研究，打造生育全程基本医疗保障服务链条。九是充分调动医务人员积极性主动性，加快推进薪酬制度、职称等改革，落实医学科研、休息休假等政策，创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，开展首届“中国医师节”活动。十是统筹提高卫生计生治理能力，推进法制建设、宣传引导、国际合作等工作。