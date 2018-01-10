中国奶粉市场重新亮相、重塑信心

被称为《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》过渡期已于2018年1月1日结束，只有通过审批注册的配方产品才可以继续生产。

根据“最严新政”，新生产的奶粉标签和说明书中，明令禁止出现涉及疾病预防、治疗功能，或明示暗示益智、增加抵抗力免疫力、保护肠道等表述，进口奶源、源自国外牧场、生态牧场等模糊信息也不得出现。

业内人士指出，随着奶粉注册制顺利实施，告别“山寨”“益智”“海外贴牌”的中国奶粉市场，正在重新亮相、重塑信心，一场从安全到营养的品质保卫战打响。

剑指“选择困难”： 标签禁止“乱吹”

国家食品药品监督管理总局数据显示，截至2017年12月31日共受理配方申请1342个，其中国内企业108家（含7家新增企业），922个配方申请，境外企业67家，420个配方申请；共批准130家工厂、952个配方，其中境内93家工厂、743个配方，境外37家工厂、209个配方。

据统计，配方批准数量占受理总数的70.9%。食药监总局特殊食品注册管理司副司长马福祥介绍，从注册结果看，基本保证了市场的正常供应及企业正常生产，实现平稳过渡。

此前，“金装”“益智”满天飞，是婴幼儿配方乳粉市场一大“痼疾”。“最严新政”实施后，妈妈们或许将不再面临“选择困难症”。马福祥表示，注册制推出前存在两方面的突出问题，一是产品配方过多，制定随意，更换频繁；二是标签、广告混乱，存在夸大宣传之嫌，注册制推出后这些状况均有望得到改善。

在中牧纽瑞滋首席执行官刘宁看来，顺利实施的奶粉注册制标志着乳粉产业已开启一场自上而下、由内而外的深刻变革。注册制将一批小散乱品牌和重复同质的配方挡在门外，解决了夸大宣传的问题，给奶粉安全上了“新保险”，提高了严格监管的门槛，更倒逼企业提升自身实力，对于消费者和企业来讲是双赢之策。

新的一年注册工作如何推进？马福祥表示，2018年将加快审批进度，力争上半年基本完成申请产品的注册。在配方审查中，食药监总局将坚持三个原则，对配方要求的营养素一个不能少，可选择添加的必须明示，不应使用的坚决禁止。

仍有成长烦恼：“入场券”并非一劳永逸

随着注册制落地、标准趋严、检查频次提升等保障措施不断“加码”，近年来我国婴幼儿配方乳粉市场质量不断提升，2017年6月以来，食药监总局连续6个月抽检婴幼儿配方乳粉结果合格。

不过，通过奶粉配方注册，可以继续留在市场上，只代表企业拿到了“入场券”，不代表可以一劳永逸。刘宁说，市场竞争更加激烈的背景下，如何用优质商品和服务去俘获用户的心，是企业需要研究的永恒课题。

也有业内人士表示，注册制虽然提升了“准入”的门槛，但流通的渠道是多元化的，不少父母青睐的跨境“海淘”会导致一些未被注册的品牌继续销售。记者搜索电商平台也发现，以丹麦、澳大利亚、英国直邮代购等为主业的店铺，不乏一些奶粉单品月销售上百笔。

“跨境购可以让中国消费者在家门口就买到国外的高品质产品，但同时也带来一定风险。”乳品行业分析师宋亮说，存在这些“游击队”产品，对老老实实通过注册进入市场的“正规军”而言不公平。

为此，宋亮建议：一是跨境购奶粉应纳入配方注册制统一管理，从源头把控产品质量安全；二是尽快通过电子商务法，对大型跨境购平台商建立有效的监管制度；三是针对直购模式，建立并完善跨境产品消费者投诉平台，形成“预警机制”。

“国际范儿”渐显：走向创新与全球配置

专家认为，消费者对国产奶粉的信心尚未完全恢复，目前市场依然存在生产技术开发力量薄弱，乳制品仍处于模仿阶段，产品普遍处于中低档状态等短板。

中国牧工商（集团）总公司总经理薛廷伍表示，当前主导我国婴配市场研发水平的大部分是国外品牌，如OPO配方、乳脂肪球膜配方、特殊医学用配方奶粉等，都是国际品牌研发推出的。通过研发解决乳业发展中存在的问题是必要途径之一。

在质量上“取胜”的同时，我国乳企也必须迅速“国际化”。透视伊利8.5亿美元收购美国有机奶品牌Stonyfield、光明旗下新莱特完成对新西兰乳业公司100%股份的收购等案例，中国食品土畜进出口商会副会长于露认为，越来越多的乳企加快国际化步伐，从奶源、加工到研发，越来越全面、深入地融入国际奶业当中，利用好“两个市场、两种资源”，以期形成协同效应。

清华大学物流工程与供应链专家组专家陈文昌认为，未来对于乳企而言，不再是单一的产品制造和销售商，而是将产品与服务完美结合的供应链集成服务商，全球化的原料采购、生产力布局、产品营销要求都至关重要。乳企应立足供给侧结构性改革，以供应链创新推动降本增效，提升全球资源配置能力。