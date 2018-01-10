黑龙江“百日行动”聚焦景区餐饮

黑龙江省当前进入冰雪旅游旺季，游客数量大幅增加。黑龙江省食品药品监管局将旅游餐饮食品安全监管列为“食安龙江百日行动”的重点工作任务。近日，黑龙江省、哈尔滨市、松北区三级食药监管人员对冰雪大世界等大型旅游景区进行了突击检查。

在冰雪大世界园区，执法人员对数家餐饮单位的后厨卫生条件、原料储藏情况、工作人员健康证、食品经营许可证、经营台账等进行细致检查。据黑龙江省局餐饮消费监管处负责人介绍，此次检查严格排查无经营许可证从事餐饮服务行为；严厉查处采购不合格食品原料、不按规范加工制售食品、卫生环境差、不按规定洗消餐饮具等行为；开展餐饮自制食品监督抽检；开展餐饮量化等级评定，以“大笑、微笑、平脸”的脸谱方式公示等级评定结果，引导消费者“寻找笑脸”就餐。

黑龙江省局相关负责人表示，新春佳节将至，百姓采购食品需求旺盛，各类聚餐增多。在这一特殊时期，黑龙江省政府食安办、省食品药品监管局集中100天时间，组织全省食品安全监管力量，动员社会广泛参与，开展“食安龙江百日行动”，让食品安全不留死角。（刘剑）