冬天吃莲藕章鱼煲猪骨 补脾暖身

主要功效：补脾暖身

推荐人群：冬季体冷、四肢不温者

材料：莲藕500克，章鱼干两块，猪脊骨400克，陈皮1小角，生姜数片（3人量）。

制作方法：将莲藕去皮洗净切块；猪脊骨洗净，斩块，汆水；章鱼干稍微冲洗，切成小块；生姜切片，拍扁。把所有材料放入汤煲中，加水2000毫升，煲1.5个小时，加盐调味即可。

特色点评：秋冬天接连介绍了好几款莲藕靓汤，但还是忍不住再推荐，因为冬天吃藕实在是太合适了！藕味甘性微温，能补益脾胃，脾胃温暖起来，才能令身体也温暖起来。这一次给大家介绍的这个莲藕汤是和章鱼干一起煲的。市民一般可以买到章鱼干、墨鱼干，两者都是煲汤常用的材料。论鲜味，章鱼干会比墨鱼干好。新鲜的章鱼或墨鱼煲汤味道都会比较腥，所以用干品更合适。章鱼甘平，能养血通乳，所以通常用于产后的妈妈开奶。但其实章鱼不仅适合产妇，一般由于体虚而面色萎黄、唇色淡而不红润、月经量少、冬季四肢不温者也适用。因为它在养血的同时还有通血的作用，所以能让血气到达四肢。更重要的是，这些煲汤材料味道鲜美，适合一家人喝完汤以后再尝汤料。

推荐：广东省中医院临床营养科