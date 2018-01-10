2018年食品安全抽检计划发布

1月8日，国家食品药品监管总局发布的《2018年食品安全抽检计划》（以下简称《计划》）显示，今年将在食品领域进行135.05万批次抽检。《计划》要求，抽检坚持问题导向、广泛覆盖、专常互补、检管结合、科学规范、四级联动的原则，加大对餐饮企业食品原材料和餐饮具、高风险食品以及小作坊、小摊贩、小餐饮的抽检力度。

根据《计划》，2018年食品安全抽检计划涵盖33个食品大类、137个食品品种、218个食品细类。国家食药监总局本级抽检2.85万批次，其中计划性抽检2.05万批次，专项抽检0.8万批次；省级局抽检49.2万批次；市、县级局的食用农产品抽检总量为83万批次。

《计划》要求，抽检工作要聚焦群众关切，突出农兽药残留、重金属、生物毒素等重点指标，紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种，瞄准大型批发市场、校园周边、城乡接合部等重点区域。努力实现监督抽检覆盖不同区域，覆盖在产获证企业，覆盖所有食品种类，覆盖不同业态。要在计划性抽检的基础上，根据日常检查、既往抽检、节令热销、舆情热点、突发性食品安全问题等，及时有效组织开展专项抽检工作。同时结合飞行检查、体系检查等日常监管发现的问题，以及法规制度发布、食品质量提升工程实施、食品企业HACCP（危害分析和关键控制点）认证等情况，适时调整抽检任务；针对监管力量相对薄弱的领域加大抽检力度。加强抽检工作与日常监管信息的互联共享。

《计划》明确，今年将扩大评价性抽检试点规模，推进评价性抽检与监督抽检分离，实现监督抽检与评价性抽检双轮驱动。按人口规模确定抽检任务，尊重地方实际适当调整匹配任务。

《计划》要求，国家、省、市、县四级监管部门要紧密协作、合理分工、各有侧重。统一制定抽检计划，统一调度抽检任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用。鼓励地方在保障抽检计划实施的基础上，根据地区、产业和消费特点安排本地专项抽检任务。