侯云德获2017年度国家最高科学技术奖 被誉为全体疾控人的骄傲

人民网北京1月9日电 （记者崔元苑）8日，在2017年度国家科学技术奖励大会上，中国疾控中心病毒病预防控制所侯云德院士荣获2017年度国家最高科学技术奖。在今天召开的2018年国家卫生计生委首场例行新闻发布会上，中国疾病预防控制中心梁晓峰副主任介绍了侯云德院士的成就和事迹。

“侯云德院士荣获2017年度国家最高科学技术奖，是全体疾控人的骄傲。”梁晓峰评价说。

侯云德院士是我国分子病毒学的开拓者，杰出的战略科学家，曾任中国工程院医药卫生学部主任及副院长，连任三届国家“863计划”生物技术领域首席科学家，是我国“艾滋病和病毒性肝炎等传染病防治国家科技重大专项”技术总师。

梁晓峰介绍说，侯云德院士的主要成就有以下四方面：

一、他是我国分子病毒学奠基人。留苏期间，他被苏联高教部破格越过副博士直接授予博士学位，其导师评价侯云德是自己科研生涯中遇到的“唯一一位如此优秀的科学家”。八十年代始，他带领团队开展痘苗病毒全基因组序列测定、大肠杆菌增强子样序列、丙型肝炎病毒核心蛋白抗原表位及其致癌性等研究。他致力于防病事业60余载，花甲之年独自编著105万字的《分子病毒学》，是我国第一部全面系统的分子病毒学专著，奠定了中国分子病毒学基础。

二、他开创引领了我国基因工程药物研制。上世纪八十年代，侯云德院士成功研发出具有自主知识产权的国家I类新药——重组人干扰素α1b，开创了我国基因工程药物的先河，用于治疗乙肝、丙肝、毛细胞性白血病、慢性宫颈炎、疱疹性角膜炎等常见病多发病。随后十年，又相继研制出1个国家I类和6个国家II类新药。

三、他推动了我国现代医药生物技术产业发展。他构建了我国医药生物技术布局，主导了我国第一个基因工程新药的产业化，研制的8种基因工程药物挽救了上千万患者。仅以α1b型干扰素为例，在我国已经使用数千万剂，用于数百万慢性乙型肝炎患者和儿童呼吸道传染病的治疗。

四、他构筑了我国现代传染病防控技术体系。他提出应对突发急性传染病的“集成”防控体系思想，顶层设计了2008-2020年重大专项降低“三病两率”和应对重大突发疫情的总体规划，升级了我国传染病防控体系，实现了我国能够在72小时内鉴定300种已知和未知病原，成功应对近十年来数次重大传染病疫情。将国家流感中心建设成为全球第5个、发展中国家首个全球流感参比和研究合作中心。2009年，面对全球甲流疫情，中国实现了人类历史上首次对流感大流行的成功干预，取得了“8项世界第一”；2013年，在全球首次确认并成功应对人感染H7N9禽流感病毒疫情，4天内成功分离和锁定病毒。

梁晓峰表示，党的十九大报告提出了加快建设创新型国家、实施健康中国战略等一系列新思想新战略，对全体疾病防控和卫生工作者提出了更高的要求。我们学习弘扬侯云德院士科技报国、开拓创新的事迹和精神，对于实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴都具有重大意义。