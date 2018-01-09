应对今冬流感 国家卫生计生委“划”了5个工作重点

人民网北京1月9日电 （记者崔元苑）入冬以来，全国多地流感患者明显增加，流感活动水平上升较快，处于上升态势。“今冬流感高发是由综合因素叠加导致，易感人群增多。预计流感活动高峰还将持续一段时间。”在8日召开的国家卫生计生委2018年首场例行新闻发布会上，国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉表示。

焦雅辉说，流行性感冒是由流感病毒引起的一种急性呼吸道感染，在春季和冬季容易在人群中流行。流感起病急，大多数为自限性，但部分因出现肺炎等并发症可发展成为重症流感。

他表示，国家卫生计生委将按照国务院要求认真做好流感应对工作，已经印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》，主要从以下5个方面重点着手：

一是加强流感疫情监测和处置。充分发挥流感监测哨点医院和网络实验室作用，进一步加强流感样病例监测与样本报告，密切跟踪流感病毒流行情况，有针对性及时指导防控。会同教育部门做好学校、幼儿园儿童和学生入学入托晨午检和缺勤缺课登记报告等防控工作。

二是切实做好流感医疗救治工作。组织专家制定了《流行性感冒诊疗方案（2018版）》，指导各地开展医务人员培训，做好当前流感医疗救治工作。对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者集中收治到具备条件的医院，派驻省级专家到医院加强指导。医疗机构采购足够的抗病毒药物，保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势，联合应用中医药技术，努力提高临床疗效。

三是发挥医联体作用，加强基层医务人员流感诊疗培训。充分发挥医联体牵头医院的作用，利用驻点培训、现场指导、远程医疗等手段，加强对医联体内下级医疗机构的指导。对医务人员，特别是基层医务人员开展培训，提高对流感病例的早期识别、早期抗病毒治疗的意识和能力。

四是发挥好基层在流感防治中的作用。基层医疗卫生机构对辖区居民加强流感防治信息宣传，组织动员家庭医生团队对签约服务对象开展有针对性的宣传活动，基层医务人员再做好流感患者常规诊疗的同时，对疑似重症患者，应指导和帮助患者及时转诊到有救治能力的上级医院。

五是加强流感健康宣传教育。组织做好流感防治宣传引导和健康教育工作，通过广播、电视等主要媒体和官方网站、微信等多种形式发布流感防治知识，制作流感防治知识健康宣传品，组织相关专家广泛宣传针对普通人群和重点人群的防治知识，提高公众自我防护能力。

焦雅辉称，国家卫生计生委下一步将加大流感监测力度，根据防治需要及时发布科普防治知识，邀请权威专家做好解读，积极回应社会关切。对医务人员开展培训，进一步提高医疗救治能力。对重症患者集中的地方组织国家级专家进行指导和会诊，最大限度保护患者健康。