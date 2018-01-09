2018年药学战略发展研讨会在清华大学举行

2018年1月6日上午九时，由清华大学药学院主办的2018年药学战略发展研讨会在清华大学中央主楼接待厅举行。

本次研讨会围绕“新时期、新目标、新使命”这一主题，就健康中国、新药研发与产业化、法规科学/监管科学三大重要议题进行深入且专业的报告及研讨。近150位来自相关领域的国内外知名学者、科学家、医药企业高层、医药行业主流媒体等嘉宾出席本次会议。

清华大学药学院药学战略发展研讨会现场

清华大学副校长施一公院士在致辞中回顾了清华大学药学的发展史。清华大学药学院的建立，是清华大学在大生命学科领域继生命科学学院、医学院后高举的第三面大旗，更是秉承母校使命，以响应国家需求为目标而立足、发展。施一公院士表示，今天的药学战略研讨会药学院不仅要总结过去的发展轨迹，同时也要展望未来的前进道路。清华大学也希望能借助学校理工科、交叉学科等优势推动清华的药学发展，同时将这种力量作为催化剂，从而推动中国药学快速、健康的向前进步。

施一公校长致辞

在本次研讨会上，清华大学药学院宣布将与中文慕客平台“学堂在线”（www.xuetangx.com）合作共建“健康中国”在线教育平台，并同时发布了“新药研发与产业化”和“法规科学/监管科学”两大系列课程。

作为本次研讨会的重磅环节，清华大学药学院丁胜院长宣布将与中文慕课平台学堂在线共建“健康中国”频道，频道计划于今年3月份正式上线，由清华大学药学院与学堂在线共同设计优质课程，旨在让科学的健康知识走出“象牙塔”以普惠大众。“健康中国”频道将主要涵盖三个层面的内容，一是面向普通公众，免费为大众提供健康知识科普，旨在普及健康知识和观念；二是为医药相关专业师生、医药企业和相关机构等专业人士提供更丰富的专业学习资源并搭建互动交流平台，为健康教育添助力；三则为需要进修学历学位的用户提供一个更高效的学习平台和渠道。此外，“健康中国”频道还将引进一些国外的精品课程，以为公众提供更丰富的学习、教育资源。