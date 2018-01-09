第二届国家癌症中心微创介入论坛在京召开

图为大会现场

人民网北京1月9日电 （记者高奕楠）从第二届国家癌症中心本论坛微创介入论坛上获悉，我国肿瘤介入治疗发展迅速，许多大型肿瘤医院的介入治疗专科达到国际领先水平。

此次论坛于2018年1月6日-7日在北京召开，由国家癌症中心、中国癌症基金会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办，中华医学会放射学分会介入专业委员会、中国医师协会介入医师分会等协办。

图为中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士致辞

中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士担任大会主席。他在开幕式致辞中表示，目前的医学发展趋势，疾病的治疗在从器官破坏性手术转向器官保护性的手术，从巨创走向微创，从粗糙变为精准，从关注人的疾病进而关注患病的人。介入治疗技术符合了这种发展趋势，正在给患者带来越来越好的治疗体验和临床疗效，必将引领肿瘤医学未来的发展方向。

图为中国医学科学院肿瘤医院介入治疗科主任李肖致辞

大会执行主席、中国医学科学院肿瘤医院介入治疗科主任李肖表示，相对于内、外科诊疗来说，“介入门诊”还非常年轻。国家癌症中心微创介入论坛大会，为我国今后培养介入医生的队伍，增强介入诊疗的整体技术，提供给广大患者良好的治疗体验，学术研究和实践应用上起到更大的推动作用。

据介绍，自2016年第一届论坛举办以来，国家癌症中心本论坛微创介入论坛一直以“精准、微创、共赢、发展”为主题，邀请医学界著名专家、学者，展示微创介入领域多学科融合的最新研究成果。设立肿瘤、血管、急诊等专题，开设多场临床微创介入实战技能培训。

依托国家癌症中心高层次平台，传播肿瘤微创与介入治疗理念，推进国家精准医疗战略，落实卫计委、医学会、医师协会等关于介入治疗与肿瘤综合治疗的规范化，探索具有中国特色的介入医学专业发展和学科建设模式，打造微创介入领域精英团队，为患者提供更加优质的医疗服务。