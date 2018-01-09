健身，你会选择什么方式

这是健身需求持续上升的时代，这是健身行业面对挑战的时代——这是目前国内健身市场的真实写照。

近几年，以乐刻、光猪圈为代表的新型健身房品牌迅速成长，两年来它们获得多轮融资，健身行业变革由此提速。

从健身人群的角度看，在消费升级的大背景下，在健身房里跳操、“撸铁”和在朋友圈晒“马甲线”的背后，是普通人对健康和美的追求。

现 状

很多人为了锻炼、减肥而一时冲动办了健身房年卡，然而去了几次后就不再坚持。光猪圈健身创始人王锋表示：“消费者总有吃亏的感觉，再要让人花几千块钱上健身房，谁都犹豫。”王锋曾经担任青鸟健身董事长，他认为传统健身房年卡预付费模式“肯定是做不下去了”。

作为传统健身房的代表，浩沙集团1999年在北京开了第一家门店。浩沙集团董事长施洪流认为，近几年，中国健身俱乐部数量激增，大量从业人员进入行业，服务同质化严重，导致单体俱乐部业绩出现下滑。

最近两年，以199元，甚至99元为单价的“月卡”在健身业内兴起。自2015年创业以来，以乐刻、光猪圈为代表的新兴健身品牌依靠月卡模式开设门店，乐刻在全国8个城市建有280家门店。“乐刻的初心是打造让人都消费得起、亲民便利的健身房。”乐刻运动北京区域城市长王鹏志说。光猪圈在全国55个城市建立直营店和加盟店，数量也达到100家。

施洪流坦陈，原有健身房经营理念“主要以利润和现金流为导向”。而年卡转变为月卡，正是反思传统理念后进行的改革举措。“为了多卖年卡，传统的做法需要一支庞大的销售团队，健身房重视的是销售能力，而不是服务能力。”王锋说。王鹏志说得更加直白：“传统的逻辑是，消费者办了年卡最好一次都不来，如果按月收钱，倒逼健身房必须做好服务，否则消费者下个月就不来了。”

相比传统健身品牌门店不到10%的到店率（每100个会员中每天到店健身的人数），光猪圈门店2017年上半年的平均到店率为36.8%，乐刻累计付费会员达100万，去年12月的活跃用户（当月缴费用户）达到30万人，健身人数和频次均有所提升。

体 验

我国健身行业经过20多年发展，业内人士已有共识：无论用何种方法招来新客户，如果人们不愿“续费”，那么这个行业的基础始终是脆弱的。客户续费的理由是什么？首先是良好的用户体验。如何提高用户体验？那就别总让人办卡。

32岁的朱晨在乐刻健身已有4个月，这里全程没有推销让她觉得很舒服，她说：“我特别不喜欢推销，在这里没有人追着让我交钱，如果下个月不想练了随时可以停掉，这让我非常安心，完全可以根据自己的观察来选择教练，换教练也非常方便，一点压力都没有。”

如今，健身房通过互联网、智能技术等手段，很大程度降低了人工和运营成本。比如，人脸识别进入健身区、扫二维码启动设备、手环传输运动数据，用户通过APP寻找附近门店，可以看到各类团体操课和私教课的介绍，并进行预约、续费……甚至一些概念超前的“共享健身仓”“不打烊健身房”也在市面上出现。“没有前台、没有会籍顾问、不提供多余服务”等方式和理念已被健身爱好者接受。

当然，最终打动消费者的还得看健身效果，医学专业出身的迪拉娜从开始健身就记录了自己的体脂率，60多节团体操课后，她的体脂率从29%降到26%，现在是23%。“我是学医的，和教练探讨了很多有关骨骼、肌肉等方面的知识，教练很专业，感觉课程超值。”现在，练出效果的迪拉娜不仅将月卡转成年卡，还主动选择了收费的团操课程。

看到“小而精”健身房在提高运动体验和用户黏性的成效，施洪流表示，浩沙健身将以会员感受和健身效果为主导，除大型俱乐部外，还将推出平价智能店、小型单体店，满足不同消费能力、不同消费需求的消费者的运动健身需求。

未 来

从上世纪90年代末期至今，我国健身人群也在发生变化。在王锋看来，现在健身房人群的平均年龄是30岁出头，比5年前下降了很多。王锋说：“以前都是快40岁的人才来健身，因为他们要改变亚健康状况，现在大家身体没什么问题也讲究锻炼，这说明什么问题？”

王锋的提问，或许能在北京某小区的24小时乐刻健身房中找到答案。深夜12点到次日凌晨2点左右，照例会有一波健身高峰，“因为他们工作很忙，只有在这个时间可以锻炼，他们也需要释放压力。”王鹏志说，“同样是这个小区，上午8点左右，我们发现经常有年长的健身人群来健身房跳广场舞，因此我们还有针对性地开设了一些太极拳课。”

据王鹏志介绍，对大多数人来说，减脂和塑形是走进健身房的最初原因，经过一段时间的锻炼，他们的关注点会渐渐从对好身材的追求转移到运动本身。“很多会员并没有瘦得特别多，但是状态变好了，变得更开心了，生活品质也提高了。所以晚上来这里运动，是他的一种生活习惯。”王鹏志说。

“追求身材漂亮、身心健康应该是健身产业未来发展的动力。”王锋说。以健身房为主体，布局大健康产业的趋势已经越发清晰，功能饮料、健康食品等健身周边产品可以借道健身房系统，直达目标人群，健身行业主要收入来自会员卡和课时费的价值渠道进而被拓宽。

施洪流表示，在健身业近20年的发展历程中，健身群体和健身从业者互相成就。未来，在利用科学手段提供服务、提高大众健身意识等方面，健身房大有可为。

《 人民日报 》（ 2018年01月09日 15 版）